Der erfahrene Manager Werner Klatten ist in den Aufsichtsrat von Altech Advanced Materials berufen worden. Damit kommt weiteres Know how in das Aufsichtsgremium der Beteiligungsgesellschaft.

Erfahrener Manager mit Netzwerk

Altech Advanced Materials AG (2,98 Euro; DE000A2BPG14) gab heute bekannt, dass die gerichtliche Bestellung von Werner Klatten zum Mitglied des Aufsichtsrats vollzogen wurde. Damit gewinnt das noch junge Beteiligungsunternehmen einen erfahrenen deutschen Manager für sein Aufsichtsgremium. Werner Klatten war unter anderem in führenden Positionen in der deutschen Medienindustrie aktiv, unter anderem bei Sat.1 und EMTV. Zuletzt war er Vorsitzender des Vorstands der Deutschen Sporthilfe, wo er im März 2010 in den Aufsichtsrat als Vorsitzender wechselte. Zudem ist Klatten weiterhin Vorsitzender des Beirats des teNeues Media GmbH & Co. KG, Chairman des Immobilienunternehmens Puma Brandenburg Ltd. und Vorsitzender des Beirats der Tamara ComolliFine Jewelry GmbH. Klatten löst planmäßig Rolf Birkert als Aufsichtsratsmtiglied ab. Birkert war als ...

