Bonn (ots) - Seit Donald Trump Präsident ist, sind die deutsch-amerikanischen Beziehungen merklich abgekühlt. Die Deutschen bewerten die Beziehungen zu den USA in Umfragen mehrheitlich als schlecht. Klima, China, Militärausgaben - die Liste der Streitpunkte zwischen Deutschland und den USA ist lang.Jetzt bröselt auch noch die gemeinsame Geschichte über die deutsche Wiedervereinigung. Die USA kritisieren einen Gastbeitrag zum Mauerfall-Jubiläum von Außenminister Heiko Maas, in dem er Osteuropa und Gorbatschow erwähnt, die USA aber nicht. Am Freitag kommt US-Außenminister Pompeo, der als junger Mann in Berlin stationiert war, zur Mauerfall-Feier nach Berlin.Ehemals beste Freunde. Wie tief ist der Riss zwischen Deutschland und den USA?Alexander Kähler diskutiert mit:- Peter Beyer, CDU, Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung- Prof. Herfried Münkler, Politikwissenschaftler- Soraya Sarhaddi Nelson, Korrespondentin National Public Radio- Christoph von Marschall, Der Tagesspiegel