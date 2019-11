John Williams, Präsident der Federal Reserve Bank of New York, sagte am Mittwoch, dass die Geldpolitik "mäßig akkommodierend" sei, fügte aber hinzu, dass das verlangsamte globale Wachstum und der gedämpfte Inflationsdruck eine lockere Politik erforderte. "Der Arbeitsmarkt ist bei niedriger Arbeitslosigkeit wirklich stark", sagte Williams. "Fed-Beamte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...