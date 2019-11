HOMAG Group mit Effizienz- und Strukturmaßnahmen, Prognoseänderung DGAP-Ad-hoc: Homag Group AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung HOMAG Group mit Effizienz- und Strukturmaßnahmen, Prognoseänderung 06.11.2019 / 16:58 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Schopfloch, 6. November 2019. Der Vorstand der HOMAG Group AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats heute beschlossen, mit einem Maßnahmenpaket deutliche Effizienzsteigerungen einzuleiten. Das Paket ist mit Einmalaufwendungen in Höhe von 40 Mio. EUR verbunden, davon werden rund 37 Mio. EUR im Jahr 2019 anfallen. Die Maßnahmen sollen spätestens ab 2021 jährliche Einsparungen von rund 15 Mio. EUR erbringen. Unter anderem wird die HOMAG Group ihre Produktion in Hemmoor (Niedersachsen) zum 31.12.2020 stilllegen und weitere Personalanpassungen an anderen inländischen Standorten vornehmen. Insgesamt sollen bis 2020 rund 350 von deutschlandweit 4.100 Stellen entfallen. Damit begegnet die HOMAG Group aktiv den strukturellen Überkapazitäten im Inland und trägt dem Ausbau von Kapazitäten in den Wachstumsmärkten Rechnung. In den Vorjahren konnte das Unternehmen die inländischen Kapazitäten voll auslasten, da die Nachfrage aus der Möbelindustrie außerordentlich stark war. Derzeit verzeichnet die HOMAG Group aber eine geringere Nachfrage, die auch 2020 anhalten dürfte. Daher wird das Maßnahmenpaket, zu dem auch die Zusammenlegung der Geschäftsfelder Systems und Automation gehört, nun umgesetzt. Aktuell entfallen 63 % der Belegschaft auf Deutschland, während 80 % des Umsatzes im Ausland erwirtschaftet werden. Durch die mit den beschriebenen Maßnahmen verbundenen Einmalaufwendungen wird sich das Ergebnis nach Steuern und vor Ergebnisabführung der HOMAG Group AG für 2019 im einstellig positiven Millionen-Euro-Bereich bewegen. Bislang hat die HOMAG Group AG ein Ergebnis nach Steuern und vor Ergebnisabführung zwischen 42 und 46 Mio. EUR prognostiziert. WKN: 529720 / ISIN: DE0005297204 Bei Fragen wenden Sie sich gerne an: HOMAG Group AG Homagstraße 3-5 72296 Schopfloch Deutschland www.homag.com Jens Fahlbusch Kommunikation Tel.: +49 7443 13-2796 jens.fahlbusch@homag.com Unternehmenshintergrund Die HOMAG Group ist der weltweit führende Anbieter von integrierten Lösungen für die Produktion in der holzbearbeitenden Industrie und dem Handwerk. Mit weltweit 14 spezialisierten Produktionswerken sowie 23 konzerneigenen Vertriebs- und Servicegesellschaften und ca. 60 exklusiven Vertriebspartnern ist das Unternehmen ein einzigartiger Systemanbieter und beschäftigt rund 6.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die HOMAG Group bietet ihren Kunden mit der digitalen Durchgängigkeit der Daten vom Point of Sale bis hin zum gesamten Produktionsprozess und einer umfassenden Software-Suite Lösungen für eine digitalisierte Produktion. Das Ökosystem "tapio" (offene Internet-of-Things-Plattform) bildet zudem den Datenfluss entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Holzindustrie ab. Seit Oktober 2014 gehört die HOMAG Group mehrheitlich zum Dürr-Konzern. Disclaimer Diese Mitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen. In die Zukunft gerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die sich nicht auf historische Tatsachen und Ereignisse beziehen und solche in die Zukunft gerichteten Formulierungen wie "glaubt", "schätzt", "geht davon aus", "erwartet", "nimmt an", "prognostiziert", "beabsichtigt", "könnte", "wird", "sollte" oder Formulierungen ähnlicher Art enthalten. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, da sie sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und auf gegenwärtigen Annahmen der Gesellschaft basieren, die gegebenenfalls in der Zukunft nicht oder nicht wie angenommen eintreten werden. Die Gesellschaft weist darauf hin, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für die Zukunft sind; die tatsächlichen Ergebnisse einschließlich der Finanzlage und der Profitabilität der HOMAG Group sowie der Entwicklung der wirtschaftlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen können wesentlich von denjenigen abweichen (insbesondere negativer ausfallen), die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen oder beschrieben werden. 