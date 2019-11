London (ots/PRNewswire) - Harry Shearer, Christopher Guest, Michael McKean und Rob Reiner, die Macher des legendären Dokumentarfilms Spinal Tap,haben ihren Disput mit der Universal Music Group über die Soundtrack-Aufnahmen des Films beigelegt.Im Rahmen der Vereinbarung werden die Aufnahmen von Spinal Tap weiterhin über UMG vertrieben und schließlich werden die Rechte an die Urheber übertragen. Die Parteien freuen sich darauf, diese beliebten Aufnahmen für bestehende und neue Spinal Tap-Fans für die nächsten Jahre zur Verfügung zu stellen.Harry Shearer sagte:"Ich muss zugeben, ich war von dem Moment an, als wir mit der Mediation mit ihnen begannen, bis heute beeindruckt von UMGs Respekt vor Kreativen und ihrem ausgeprägten Wunsch, eine schnelle und gerechte Lösung für die Probleme zu finden."Christopher Guest sagte:"Es war erfrischend, von UMG so konstruktiv und mit solcher Höflichkeit behandelt zu werden, und ich bin froh, dass wir das lösen konnten."REDAKTIONELLE HINWEISEWEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE UNTER WWW.FAIRNESSROCKS.COM (http://www.fairnessrocks.com/)Spinal Tap - produziert mit einem knappen Budget, ist seit seiner ersten theatralischen Veröffentlichung 1984 ein Kultklassiker. Der Film hat internationales Lob und Anerkennung erlangt und wurde in "Best of"-Listen wie The New York Times Guide to the Best 1,000 Movies Ever Made; Entertainment Weekly's 100 Greatest Movies of All Time, wo sie auf der Liste "Just Too Beloved to Ignore" erschienen sind; ebenso wurde der Film auf der 100 Greatest Movies of All Time-Liste von Total Film veröffentlicht.Die Band, bestehend aus Shearer, Guest und McKean, die als ihre geliebten Bühnencharaktere in Begleitung einer rotierenden Besetzung von Perkussionisten auftritt, die bereit sind, ihre Knochen zu riskieren (da viele ihrer Vorgänger doch recht unfallgefährdet waren), ist seit der Veröffentlichung des Films mehrmals um die Welt gereist. Hunderttausende von Spinal Tap-Tonaufnahmen wurden in den folgenden Jahrzehnten verkauft und der Film wurde im Laufe der Jahre in einer Vielzahl von Videoformaten veröffentlicht.Spinal Tap-Alben in voller Länge sind noch heute für den physischen Verkauf, den Download und das Streaming erhältlich.Die ursprüngliche Klage, die erstmals am 18. Oktober 2016 beim U.S. District Court of Central District of California wegen Vertragsverletzung, Betrug und wettbewerbswidrigen Geschäftspraktiken in Bezug auf die Rechteverwaltung von Studio Canal in "Spinal Tap" und den damit verbundenen geistigen Eigentumsrechten eingereicht worden war, besteht weiterhin gegen Studio Canal und Ron Halpern, den damaligen leitenden Angestellten von Studio Canal, und wird unter dem Aktienzeichen 2:16-cv07733 (https://dockets.justia.com/docket/california/cacdce/2:2016cv07733/660925) geführt.RechtsvertreterLeitender Prozessanwalt: Stanton "Larry" Stein und Bennett Bigman und Team; Russ, August & Kabat (Los Angeles, CA)Leitender Berater: Amanda Harcourt, Beraterin für geistiges Eigentum (Vereinigtes Königreich)Bell Yard CommunicationsMelanie RileyTel.: +44 (0)20 7936 2021BellYard@bell-yard.comOriginal-Content von: Bell Yard Communications, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/138221/4432614