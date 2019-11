Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 20. November:

DONNERSTAG, DEN 7. NOVEMBER 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: Zurich Insurance, Update 9Monatszahlen

07:00 DEU: Deutsche Telekom, Q3-Zahlen (Call 10.00 h)

07:00 DEU: HeidelbergCement, Q3-Zahlen (Call 10.00 h)

07:00 DEU: Commerzbank, Q3-Zahlen (endgültig) (10.30 h Call)

07:00 DEU: Siemens, Jahreszahlen (Pk 9.00 h))

07:00 DUE: SMA Solar, 9Monatszahlen

07:00 DEU: Hamborner Reit, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Wacker Neuson, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Lufthansa, Q3-Zahlen (Call 11.00 h)

07:00 DEU: Stratec, Q3-Zahlen

07:00 DEU: GFT Technologies, Q3-Zahlen

07:00 AUT: S&T, Q3-Zahlen

07:00 BEL: Solvay, Q3-Zahlen

07:00 ITA: UniCredit, Q3-Zahlen

07:00 LUX: ArcelorMittal, Q3-Zahlen

07:00 JPN: Toyota Motor, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Rheinmetall, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Dürr AG, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Munich Re, Q3-Zahlen (endgültig) (Call 9.00 h)

07:30 DEU: Fielmann, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Lufthansa, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Scout24, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Koenig & Bauer AG, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Aurelius, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Deutz, Q3-Zahlen

07:30 SWE: Skanska, Q3-Zahlen

07:30 DEU: ProSiebenSat.1, Q3-Zahlen ((8.15 h Call)

07:30 DEU: New Work (Xing), Q3-Zahlen

07:30 DEU: Jungheinrich, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Westwing Group, Q3-Zahlen

07:30 ITA: Assicurazioni Generali, Q3-Zahlen

07:45 DEU: Compugroup Medical, Q3-Zahlen

08:00 DEU: PNE Wind, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Progress-Werk Oberkirch (PWO), 9Monatszahlen

08:00 GBR: National Grid, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Sainsbury, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Tate & Lyle, Halbjahreszahlen

08:30 DEU: BayWa, Q3-Zahlen (Call 10.30 h)

08:45 DEU: SLM Solutions, 9Monatszahlen

22:05 USA: Walt Disney, Q4-Zahlen

22:15 USA: News Corp, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: SGS, Investor Day (bis 9.11.), Taiwan

DEU: Hawesko, Q3-Zahlen

DEU: Deutsche Bahn, außerordentliche AR-Sitzung

DNK: Vestas, Q3-Zahlen

ESP: ACS, Q3-Zahlen

ESP: Amadeus IT, Q3-Zahlen

FRA: Legrand, Q3-Zahlen

FRA: Sodexo, Jahreszahlen

FRA: Engie, Q3-Zahlen

FRA: Veolia Environnement, Q3-Zahlen

GBR: Aston Martin, Q3-Zahlen

ITA: Leonardo Finmeccanica, Q3-Zahlen

ITA: De Longhi, Q3-Zahlen

LUX: SAF Holland, Q3-Zahlen

NLD: Euronext, Q3-Zahlen

USA: Air Products & Chemicals, Q4-Zahlen

USA: Activision Blizzard, Q3-Zahlen

USA: GoPro, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Verbraucherpreise 10/19

08:00 DEU: Industrieproduktion 09/19

08:00 EUR: Acea, Fahrzeuge mit alternativen Antrieben Neuzulassungen Q3/19

10:00 EUR: EZB Wirtschaftsbericht

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 09/19

11:00 EUR: EU-Kommission Wirtschaftsausblick

12:00 IRL: Verbraucherpreise 10/19

13:00 GBR: BoE Sitzungsprotokoll

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

19:05 USA: Dalles Fed-Präsident Kaplan hält eine Rede

21:00 USA: Konsumentenkredite 09/19

SONSTIGE TERMINE

DEU: 13. Transatlantische Jahreswirtschaftskonferenz, mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, Berlin

09:00 DEU: Zweiter Tag des Automobilwoche Kongresses 2019, Berlin

09:00 DEU: Veranstaltung "Deutsche Raumfahrt in Europa - wie geht die Erfolgsgeschichte weiter?" des Bundesverbandes der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie (BDLI), Berlin

09:30 LUX: Mündliche Verhandlung am EuGH über illegale Abschalteinrichtungen in Dieselfahrzeugen

10:00 DEU: Risikomanagement-Konferenz Union Investment, Mainz

10:30 DEU: Handelsverband Deutschland Pk zum Weihnachtsgeschäft, Berlin

BEL: Treffen der Euro-Finanzminister, Brüssel

FREITAG, DEN 8. NOVEMBER 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Richemont, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Allianz, Q3-Zahlen (Call 8.30 h)

07:00 DEU: Rhön-Klinikum, Q3-Zahlen

07:00 FRA: Credit Agricole, Q3-Zahlen

07:00 ITA: Telecom Italia, Q3-Zahlen

09:00 DEU: Enbw, 9Monatszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

CHN: BoJ Zahlungsbilanz Q3/19 (vorab)

CHN: Handelsbilanz 10/19

01:10 USA: Atlanta Fed-Präsident Botic hält eine Rede

06:00 JPN: Frühindikatoren 09/19 (vorab)

07:45 CHE: Seco Arbeitsmarktdaten 10/19

08:00 DEU: Handels- und Leistungsbilanz 09/19

08:00 DEU: Bauhauptgewerbe 08/19

08:45 FRA: Handelsbilanz 09/19

08:45 FRA: Industrieproduktion 09/19

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 09/19 (endgültig)

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 11/19 (vorab)

17:45 USA: San Franciso Fed-Präsidentin Daly hält eine Rede

EUR: Moody's Ratingergebnis Großbritannien, Island

EUR: Fitch Ratingergebnis Rumänien

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Eröffnung der neuen Batteriesystem-Fertigung des Volkswagen-Konzerns, Braunschweig

SAMSTAG, DEN 9. NOVEMBER 2019

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 CHN: Verbraucherpreise 10/19

MONTAG, DEN 11. NOVEMBER 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Talanx, 9Monatszahlen (Call 8.00 h)

07:30 DEU: QSC, 9Monatszahlen (endgültig)

08:00 DEU: LPKF, 9Monatszahlen (Call 16.00 h)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: TeamViewer, Q3 Interim Statement

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Kernmaschinenaufträge 09/19

00:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 09/19

10:00 ITA: Industrieproduktion 09/19

10:30 GBR: BIP Q3/19 (vorläufig)

10:30 GBR: Industrieproduktion 09/19

10:30 GBR: Handelsbilanz 09/19

SONSTIGE TERMINE

12:00 DEU: Fortsetzung Güteverhandlung in der Kündigungsschutzklage des früheren VW-US-Managers Oliver Schmidt gegen die Volkswagen AG

DEU: Wirtschaftsgipfel der "Süddeutschen Zeitung", Berlin

17:00 DEU: Pk Agravis Raiffeisen AG zur aktuellen Marktlage, Hannover

HINWEIS

USA: Anleihenmarkt geschlossen

DIENSTAG, DEN 12. NOVEMBER 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: PSP Swiss Property, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Schmolz+Bickenbach, Q3-Zahlen (Call 10.00 Uhr)

07:00 DEU: Deutsche Post, Q3-Zahlen (Call 8.00 h)

07:00 DEU: Evotec, Q3-Zahlen (Call 12.00 h)

07:00 DEU: Osram, Jahreszahlen (Call 9.00 h)

07:00 DEU: Grammer, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Aareal Bank, Q3-Zahlen (Call 9.30 h)

07:00 LUX: Corestate Capital, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Uniper, Q3-Zahlen (Call 11.00 h)

07:30 DEU: 1&1 Drillisch, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Infineon, Q4-Zahlen

07:30 DEU: Jenoptik, 9Monatszahlen

07:30 DEU: Sixt Leasing, Q3-Zahlen

07:30 DEU: United Internet, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Vodafone Group, Halbjahreszahlen

08:00 DEU: OHB, Q3-Zahlen

08:30 DEU: Continental, 9Monatszahlen (endgültig)

09:00 DEU: Leifheit, 9Monatszahlen

10:00 DEU: Porsche Automobil Holding, 9Monatszahlen

12:00 DEU: Linde, Q3-Zahlen (Call 15.00 h)

13:00 NLD: Steinhoff, ao Hauptversammlung

17:45 ITA: Enel, Q3-Zahlen

18:00 DEU: Wirecard, Innovation Day, Aschheim bei München

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Eckert & Ziegler, Q3-Zahlen

DEU: VTG, Q3-Zahlen

ITA: Mediaset, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 10/19 (vorab)

10:30 GBR: Arbeitslosenzahlen 10/19

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 11/19

18:55 USA: Fed-Präsident von Philadelphia, Patrick Harker, hält eine Rede

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Deutscher Arbeitgebertag 2019 mit Bundeskanzlerin Angela Merkel

(CDU), Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), Bundesfinanzminister

Olaf Scholz (SPD), Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer, Berlin

MITTWOCH, DEN 13. NOVEMBER 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: Sunrise Q3-Zahlen (Call 9.00 Uhr)

07:00 CHE: Baloise Update Q3

07:00 DEU: Deutsche Wohnen, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Leoni, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Nordex, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Cewe Stiftung, Q3-Umsatz

07:00 DEU: Lanxess, Q3-Zahlen und neue Klimastrategie (Pk 10.00 h)

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 10/19

07:00 DEU: Ströer, Q3-Zahlen

07:00 LUX: ADO Properties, Q3-Zahlen

07:00 NLD: ABN Amro, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Bilfinger, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Salzgitter, Q3-Zahlen

07:30 DEU: HHLA, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Bechtle, Q3-Zahlen (Call 10.30 h)

07:30 DEU: Medigene, 9Monatszahlen

07:30 DEU: Sixt, 9Monatszahlen

08:00 GBR: Wizz Air, Q3-Zahlen

13:00 DEU: Lufthansa, Verkehrszahlen 10/19

17:30 DEU: Patrizia Immobilien, Q3-Zahlen

18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Swiss Re Makro-Outlook 2020 mit Chief Economist (11.00 Uhr), London

DEU: Global Fashion Group, Q3-Zahlen

USA: Cisco Systems, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:00 USA: Minneapolis Fed-Präsident Kashkari hält eine Rede

00:50 JPN: Erzeugerpreise 10/19

08:00 DEU: Verbraucherpreise 10/19 (endgültig)

10:30 GBR: Verbraucherpreise 10/19

10:30 GBR: Erzeugerpreise 10/19

11:00 EUR: Industrieproduktion 09/19

11:30 DEU: Anleihe / Laufzeit: 10 Jahre / Volumen: 3 Mrd EUR

12:00 PRT: Verbraucherpreise 10/19 (endgültig)

14:30 USA: Verbraucherpreise 10/19

14:30 USA: Realeinkommen 10/19

17:00 USA: Fed-Chef Jerome Powell hält eine Rede

SONSTIGE TERMINE

14:30 DEU: Diskussionsveranstaltung Bankenverband BdB zur Zusammenarbeit von Banken und Fintechs, Frankfurt/M.

DONNERSTAG, DEN 14. NOVEMBER 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Merck KGaA, Q3-Zahlen (Call 9.30 h)

07:00 DEU: RWE, Q3-Zahlen (Call 10.00 h)

07:00 DEU: Adler Real Estate, Q3-Zahlen

07:00 DEU: K+S, Q3-Zahlen

07:00 NLD: KBC Group, Q3-Zahlen

07:00 NLD: Shop Apotheke, Q3-Zahlen (endgültig)

07:15 DEU: Indus Holding, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Henkel, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Aumann, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Zooplus, Q3-Zahlen (endgültig)

07:30 DEU: Hapag-Lloyd, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Bouygues, Q3-Zahlen

07:30 AUT: Raiffeisen International, Q3-Zahlen

07:30 FIN: Ferratum, 9Monatszahlen

08:00 DEU: Cancom, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Burberry, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: National Grid, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: 3i Group, Halbjahreszahlen

08:15 DEU: Singulus, Q3-Zahlen

10:00 DEU: Daimler, Capital Market Day 2019, London (Call 8.30 h)

13:00 USA: Walmart, Q3-Zahlen

17:00 FRA: EDF, 9Monatsumsatz

17:45 FRA: Vallourec, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Zurich Insurance, Investor Day 2019

DEU: Borussia Dortmund, Q1-Zahlen

DEU: Wüstenrot & Württembergische, 9Monatszahlen

DEU: BayernLB, 9Monatszahlen

USA: Viacom, Q4-Zahlen

USA: Nvidia, Q3-Zahlen

USA: Applied Materials, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht 11/19

00:50 JPN: BIP Q3/19 (vorläufig)

03:00 CHN: Industrieproduktion 10/19

03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 10/19

07:30 FRA: Arbeitslosenquote Q3/19

08:00 DEU: BIP Q3/19 (vorläufig)

08:45 FRA: Verbraucherpreise 10/19 (endgültig)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 10/19 (endgültig)

09:30 NLD: Handelsbilanz 09/19

09:30 NLD: BIP Q3/19 (vorab)

10:00 PLD: BIP Q3/19 (vorläufig)

10:30 PRT: BIP Q3/19 (vorläufig)

10:30 GBR: Einzelhandelsumsatz 10/19

11:00 EUR: BIP Q3/19 (vorläufig)

14:00 USA: Fed-Vize-Chef Richard Clarida hält eine Rede

14:30 USA: Erzeugerpreise 10/19

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:10 USA: Chicago Fed-Präsident Evans hält eine Rede

17:00 USA: Energieministerium, Ölbericht (Woche)

17:45 USA: San Francisco Fed-Präsidentin Daly hält eine Rede

18:00 USA: New York Fed-Präsident Williams hält eine Rede

18:20 USA: St. Louis Fed-Präsident Bullard hält eine Rede

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Bundesgerichtshof klärt: Haften Händler auf Amazon für den Inhalt von Kundenbewertungen?

09:30 DEU: Mündliche Verhandlung am EU-Gericht zu Chip-Kartell, Luxemburg

10:00 DEU: Landgericht München I verkündet Urteil im Zivilprozess um gekaufte Internet-Bewertungen, München

11:00 DEU: Creditreform-Pk Schuldneratlas 2019, Düsseldorf

13:00 DEU: Wirtschaftstag der Volksbanken und Raiffeisenbanken, Frankfurt

13:00 DEU: Außerordentliche ADAC-Hauptversammlung zu Beitragserhöhung, neuer Premium-Mitgliedschaft und neuer Satzung, München

FREITAG, DEN 15. NOVEMBER 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: LEG Immobilien, Q3-Zahlen

07:00 LUX: Stabilus, Jahreszahlen

08:00 DNK: A.P. Moller-Maersk, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

11:00 EUR: Verbraucherpreise 1 0/19

11:00 EUR: Handelsbilanz 09/19

14:30 USA: Im- und Exportpreise 11/19

14:30 USA: Empire State Index 11/19

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 10/19

15:15 USA: Industrieproduktion 10/19

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 10/19

16:00 USA: Lagerbestände 09/19

EUR: DBRS-Ratingergebnis Italien, Finnland, Zypern

EUR: Moody's Ratingergebnis Spanien

EUR: Fitch Ratingergebnis Irland

EUR: S&P Ratingergebnis Island, Niederlande

SONSTIGE TERMINE

DEU: 7th Frankfurt Conference on Financial Market Policy, Frankfurt am Main

MONTAG, DEN 18. NOVEMBER 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 LUX: Grand City Properties, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

16:00 USA: NAHB-Index 11/19

18:00 USA: Cleveland Fed-Präsidentin Mester hält eine Rede

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Fortsetzung der mündlichen Verhandlung zur Musterfeststellungsklage des Bundesverbands der Verbraucherzentralen gegen VW, Braunschweig

DEU: "Euro Finance Week", erwartet werden u.a. Finanzstaatssekretär Jörg Kukies, Bafin-Präsident Felix Hufeld, EZB-Vize Luis de Guindos sowie Chef diverser Banken

BEL: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Brüssel

DIENSTAG, DEN 19. NOVEMBER 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Julius Bär, Interim Management Statement

10:00 DEU: Deutsche Post DHL stellt ihre Express-Strategie vor, Köln

14:00 DEU: Pk und Jahreskonferenz der europäischen Versicherungsaufsicht Eiopa

18:30 DEU: Pressegespräch der Fondsgesellschaft Fidelity:

"Investmentperspektiven 2020", Frankfurt

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FRA: Total, ao Hauptversammlung, Montpellier

GBR: Halma, Halbjahreszahlen

GBR: Easyjet, Jahreszahlen

SWE: Autoliv, Capital Markets Day

USA: ConocoPhillips, Investor Meeting

USA: Home Depot, Q3-Zahlen

USA: Kohl's Corp, Q3-Zahlen

USA: Oracle, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 EUR: Acea, Pkw-Neuzulassungen 10/19

10:00 EUR: EZB, Leistungsbilanz 09/19

10:00 ITA: Industrieaufträge 09/19

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 10/19

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Beginn des Future Sustainability Congresses. Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft, Gesellschaft und Kultur treffen, sich um über Klimawandel und Ressourcenverbrauch zu diskutieren. U. a. mit Horst Köhler (Bundespräsident a. D.) und Andreas Scheuer (Bundesverkehrsminister). Hamburg

14:00 DEU: EIOPA 9th Annual Conference "Insurance and Pensions: Securing the Future", Frankfurt

18:30 DEU: Fidelity Pressedinner "Investmentperspektiven 2020 - Volle Fahrt in die Defensive?", Frankfurt

DEU: Kongress "Wings of Change" der International Air Transport Association

(IATA) mit Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und Lufthansa-Chef

Carsten Spohr, Berlin

DEU: Jahres-Pk Bundesverband Deutscher Inkasso-Unternehmen (BDIU), Berlin

MITTWOCH, DEN 20. NOVEMBER 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: United Utilities Group, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Sage Group, Jahreszahlen

08:00 GBR: Kingfisher, Q3-Umsat

09:00 DNK: Novo Nordisk, Capital Markets Day

14:00 USA: Cree, Investor Day

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

GBR: Jefferies London Healthcare Conference (bis 21.11.19) u.a. mit Evotec,

Gerresheimer, Novartis, Rhön-Klinikum, Stratec, Siemens Healthineers

DEU: Rheinmetall, Capital Markets Day

DEU: Dekabank, Q3-Zahlen

DEU: Vapiano, Q3-Zahlen

DNK: DNB, Capital Markets Day

GBR: Aviva, Capital Markets Day

GBR: Direct Line Insurance Group, Q3 Trading Update

USA: Target, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Erzeugerpreise 10/19

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 30.10.19

SONSTIGE TERMINE

DEU: Deutscher Handelskongress - Der Deutsche Handelskongress ist Treffpunkt des deutschen Einzelhandels. Parallel zum Kongress finden die Messe "Retail World» und die Verleihung des «Deutschen Handelspreis" statt. Berlin

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ.

/bwi

AXC0335 2019-11-06/17:35