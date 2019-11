BERLIN (Dow Jones)--Die Sparkassen und die Genossenschaftsbanken in Deutschland haben zurückhaltend auf den jüngsten Vorschlag von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) zur Einlagensicherung reagiert, die Scholz im Rahmen eines Plans zur Vollendung der europäischen Bankenunion gemacht hat. Entscheidend sei, die Menschen nicht weiter zu verunsichern.

"Die Sparerinnen und Sparer sind in ganz Europa durch die seit Jahren andauernde Niedrigzinsphase stark belastet", sagte der Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV), Helmut Schleweis. "Zusätzliche Diskussionen über die Schaffung eines europäischen Einlagensicherungsfonds müssen mit Bedacht geführt werden", mahnte er.

Es sei wichtig, "die Menschen mitzunehmen und um Akzeptanz zu werben", betonten Schleweis und die Präsidentin des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR), Marija Kolak, in einer gemeinsamen Erklärung. Die Sicherheit der Sparguthaben sei keine Verhandlungsmasse. "Schon deswegen muss der Eindruck vermieden werden, dass gemeinsame Lösungen schnell erreichbar seien."

Scholz hatte bei der Vollendung der Bankenunion und der in Deutschland umstrittenen europäischen Einlagensicherung Entgegenkommen signalisiert. Seine Ideen für die Vollendung der Bankenunion umfassen nach Angaben des Finanzministeriums ein effizienteres Aufsichtsregime und Krisenmanagement, den weiteren Abbau von Risiken, eine europäische Rückversicherung der nationalen Einlagensicherung und eine einheitliche Besteuerungsgrundlage von Banken in der Europäischen Union. "Ein europäisches Rückversicherungssystem könnte die unterschiedliche Leistungsfähigkeit der nationalen Einlagensicherungssysteme ausgleichen", erklärte das Ministerium.

Seibert spricht von Diskussionsbeitrag

Laut einem "Positionspapier zum Zielbild der Bankenunion" aus dem Ministerium, in das Dow Jones Newswires Einblick hatte, soll dieses "europäische Rückversicherungssystem" mit zusätzlichen Beiträgen zu den nationalen Einlagensicherungssystemen errichtet werden. Es soll demnach erst nach Erschöpfung der nationalen Mittel in Anspruch genommen werden können, und über den europäischen Sicherungsbetrag hinausgehende Mittel müssten vom betroffenen Mitgliedstaat getragen werden.

Allerdings ist der Vorstoß innerhalb der Bundesregierung offenbar nicht abgestimmt. Regierungssprecher Steffen Seibert nannte den Gastbeitrag des Ministers für die Financial Times, in dem Scholz seine Ideen skizziert hatte, lediglich "einen Diskussionsbeitrag", über den "natürlich innerhalb der Bundesregierung noch zu beraten" sei. Besonders in der Union ist der Plan einer europäischen Einlagensicherung (Edis) seit langem umstritten.

Die Grünen forderten die SPD deshalb umgehend dazu auf, ernsthaft zu kämpfen, damit Scholz' Vorschlag Regierungsposition werde. "Wichtig ist, dass den Worten nun auch Taten folgen und Minister Scholz nicht nur Meister großer Ankündigungen bleibt", erklärten die finanzpolitische Sprecherin Lisa Paus und die europapolitische Sprecherin Franziska Brantner. Selbst Kritikern müsse klar sein, dass eine europäische Einlagensicherung "im ureigenen Interesse Deutschlands" sei, denn sie stärke den Euro und gebe Kleinsparern mehr Sicherheit.

