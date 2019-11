John Williams, Präsident der Federal Reserve Bank of New York, sagte, dass die Geldpolitik in Zukunft eine Verpflichtung zu einem symmetrischen Inflationsziel von 2% haben sollte und argumentierte, dass er nicht glaubt, dass das 2% Inflationsziel erreichbar sei. "Die Geldpolitik hat einige Grenzen, so dass es schön wäre, wenn die Fiskalpolitik bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...