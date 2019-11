BERLIN (Dow Jones)--Deutschland und Japan haben sich auf eine intensivere Zusammenarbeit in Handelsfragen und in der Zukunftstechnologie verständigt. Dazu unterzeichneten am Mittwoch der Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Ulrich Nussbaum, und Japans Vize-Wirtschaftsminister Shigehiro Tanaka eine gemeinsame Erklärung.

Die beiden Länder haben mit ähnlichen Herausforderungen zu kämpfen, da die Bevölkerung von Deutschland und Japan schnell altert und der Klimawandel und die Digitalisierung Auswirkung auf die Wirtschaft beider Länder hat. Positive Auswirkungen auf ihre Handelsbeziehungen zeige bereits das Anfang 2019 in Kraft getretene Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und Japan, so das Wirtschaftsministerium.

Seit 2009 ist das Handelsvolumen zwischen Deutschland und Japan kontinuierlich gewachsen, bis 2018 auf 44,1 Milliarden Euro. Damit war Japan Deutschlands 15. wichtigster Handelspartner.

In ihrer gemeinsamen Erklärung bekräftigten beide Seiten ihren Willen, ein freies, faires, diskriminierungsfreies, transparentes, vorhersagbares und stabiles Umfeld für Handel und Investitionen anzustreben. Damit wollten zwei der weltweit größten Volkswirtschaften ihre Märkte offen halten und Protektionismus einschließlich aller unlauteren Handelspraktiken bekämpfen.

Beide Seiten hoben hervor, dass die Entwicklung einer digitalen Ökonomie von einem offenen, freien, stabilen, zugänglichen, interoperablen, verlässlichen und sicheren virtuellen Raum abhänge.

