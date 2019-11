Die Kandidatin für das EZB-Direktorium bezeichnet die Lage der europäischen Banken als angespannt. Sie zweifelt auch das Geschäftsmodell der Landesbanken an.

Die Wirtschaftsweise Isabel Schnabel sieht deutsche und europäische Banken im Dilemma. Die Branche müsse IT-Systeme umstellen und ihre digitalen Geschäftsmodelle vorantreiben, um fit für den Konkurrenzkampf zu bleiben, sagte die Ökonomin am Mittwoch im Interview mit Reuters TV. "Dafür fehlt ihnen letztlich das Geld, und es besteht die Gefahr eines Teufelskreises."

Denn das Risiko sei, dass "die Banken unprofitabel sind, wesentliche Investitionen nicht tätigen können und dadurch auch nicht wettbewerbsfähiger werden können". Die Lage der Banken in Europa bezeichnete Schnabel als "sehr angespannt". Die Profitabilität sei deutlich kleiner als in den USA und die Kosteneffizienz relativ gering.

Die konjunkturelle Flaute trifft die deutsche Finanzbranche nun zur Unzeit, betonte Schnabel, die von der Bundesregierung für das Direktorium der Europäischen Zentralbank (EZB) nominiert ist. "Wir haben gesehen, dass es den Banken selbst in den relativ guten Zeiten nicht so besonders gutging", sagte die 48-Jährige Professorin der Universität Bonn. "Deshalb ist es nur logisch, dass es den Banken im Abschwung oder sogar in ...

