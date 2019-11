Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Frequentis -0,72% auf 19,4, davor 4 Tage im Plus (2,4% Zuwachs von 19,08 auf 19,54), Bawag +0,88% auf 36,8, davor 3 Tage im Minus (-5,05% Verlust von 38,42 auf 36,48), Palfinger +6,48% auf 27,1, davor 3 Tage im Minus (-2,49% Verlust von 26,1 auf 25,45), Wienerberger +1,41% auf 24,5, davor 3 Tage im Minus (-2,89% Verlust von 24,88 auf 24,16). Gestoppte bzw. gedrehte Serien: NET New Energy Technologies -11,11% auf 4, davor 4 Tage im Plus (50% Zuwachs von 3 auf 4,5), SBO -0,73% auf 54,3, davor 3 Tage im Plus (6,84% Zuwachs von 51,2 auf 54,7), VIG -0,41% auf 24,5, davor 3 Tage im Plus (1,23% Zuwachs von 24,3 auf 24,6), voestalpine -1,95% auf 24,17, davor 3 Tage im Plus (9,8% Zuwachs von 22,45 auf 24,65), Zumtobel-1,08% auf 7,3, davor 3 Tage im Plus (3,65% ...

