Die Stagnation auf hohem Niveau am US-Aktienmarkt hat sich zur Wochenmitte fortgesetzt. Der Dow Jones Industrial zeigte sich am Mittwoch mit einem Minus von 0,03 Prozent auf 27 485,23 Punkte fast unbewegt. Am Vortag war der Dow zunächst auf ein Rekordhoch gestiegen, hatte die Gewinne anschließend aber wieder eingebüßt. Kursbewegende Konjunkturdaten stehen nicht auf der Agenda. Auch mit Blick auf die Quartalsberichte der Unternehmen fehlen die zündenden Impulse.

Der den breiteren Markt widerspiegelnde S&P 500 , der am Montag ein Rekordhoch erklommen hatte, lag mit minus 0,02 Prozent auf 3073,94 Punkte nahezu unverändert. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 gab nach einem Rekordhoch am Vortag zuletzt um 0,26 Prozent auf 8188,97 Punkte nach.

Thema des Tages ist eine mögliche Übernahme in der Computerbranche: Der unter Druck stehende Kopierer- und Druckerhersteller Xerox könnte laut einem Zeitungsbericht nach dem traditionsreichen PC-Hersteller HP Inc greifen. Xerox erwäge eine Offerte in bar sowie in Aktien für HP, berichtete das "Wall Street Journal" auf seiner Internetseite unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Noch sei aber keine Entscheidung getroffen worden. Der Zeitung zufolge soll der Kaufpreis unter 23 US-Dollar je HP-Aktie liegen.

HP-Aktien sprangen daraufhin um mehr als 10 Prozent auf 20,31 Dollar nach oben auf den höchsten Stand seit Ende Juli. Xerox-Aktien legten um 3,3 Prozent zu. Ein Zusammenschluss könnte den Unternehmen, die mit dem Wandel der Branche ringen, frischen Schwung verleihen. Zudem wären in überlappenden Geschäftsfeldern wohl deutliche Einsparungen möglich.

Aktien von Uber sanken auf den niedrigsten Stand ihrer noch kurzen Börsengeschichte. Zur Handelseröffnung waren die Papiere um bis zu 8,7 Prozent auf 25,58 US-Dollar abgesackt. Zuletzt betrug der Verlust der Aktien des Online-Vermittlers zur Personenbeförderung noch 4,3 Prozent.

Am heutigen Mittwoch endet die Stillhaltefrist für Aktionäre, die vor sechs Monaten die Papiere gekauft hatten. Gezeichnet hatten die Investoren die Titel seinerzeit zu 45 US-Dollar. Damit beläuft sich der Verlust seitdem auf mehr als 40 Prozent. Bereits am Vortag waren die Aktien auf den tiefsten Stand seit dem Börsengang gefallen. Auslöser der Verkäufe waren ein hoher Verlust im dritten Quartal und enttäuschende Kundenzahlen gewesen.

Aktien von Coty schnellten um gut 14 Prozent nach oben. Der Kosmetikkonzern hatte mit seinem Gewinn im ersten Geschäftsquartal positiv überrascht. Analysten lobten die gestiegen Profitabilität. Laut dem Unternehmen soll es zudem reges Interesse an einer zum Verkauf stehenden Sparte und dem Brasilien-Geschäft geben./bek/he

