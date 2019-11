Mit viel TamTam ging Chinas Antwort auf Tesla, NIO (WKN: A2N4PB), vor etwas mehr als einem Jahr an die Börse in New York. Doch als der ADR dann erst einmal an der New York Stock Exchange (NYSE) gelistet war, legte sich die Euphorie recht schnell, der ADR dümpelte erst einmal etwas vor sich hin. Doch dann gelang der charttechnische Ausbruch aus der Tradingrange zwischen sechs und acht US-Dollar und der ADR schoss kurzfristig bis auf fast 11 US-Dollar nach oben. Damit hatte sie fast wieder die Höchstkurse um 13,50 US-Dollar erreicht.

Dann aber reihte sich Hiobsbotschaft an Hiobsbotschaft und der ADR stürzte völlig ab. So wurden gleich mehrfach die in Aussicht gestellten Verkaufs- bzw. Auslieferungszahlen verfehlt, so dass Anleger zuletzt sogar am Fortbestand des Konzerns zweifelten. Allerdings verfügt NIO mit Baidu und Tencent über zwei große strategische Investoren, die im Zweifel jederzeit in der Lage sind entsprechend Geld nachzuschießen. Genau das tat Tencent (und auch CEO William Li) zuletzt, wobei dies glücklicherweise via Wandelanleihen geschah (wir berichteten).

Deshalb glücklicherweise, weil eine Kapitalerhöhung auf so niedrigem Kursniveau natürlich zu einer massiven Verwässerung geführt hätte. Der ADR hat übrigens, im Zuge dieser Entwicklungen, nahezu alle von mir genannten Kursziele auf der Unterseite abgearbeitet und zuletzt dann ein Tief um 1,20 US-Dollar ausgebildet. Ausgehend von diesem Tief kam es anschließend zu einer massiven Kurserholung, in deren Zuge sich der ADR innerhalb weniger Tage verdoppeln konnte. Heute nun folgen erste Gewinnmitnahmen. Wie ist das nun zu bewerten?

An den Fundamentaldaten hat sich wenig geändert…

Zunächst ...

