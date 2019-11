Volvo Trucks startet den Verkauf seiner Elektro-Modelle FL Electric und FE Electric in ausgewählten Märkten in Europa. Der Vertrieb beginnt in Schweden, Norwegen, Deutschland, der Schweiz, Frankreich und den Niederlanden. Der Start der Serienproduktion ist für März 2020 geplant. Letzte Anpassungen hat Volvo in enger Zusammenarbeit mit zwei Kunden im schwedischen Göteborg vorgenommen. Etliche Monate ...

Den vollständigen Artikel lesen ...