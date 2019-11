Jetzt das Buch "Trader - Der Weg zur profitablen Handelsstrategie - in jedem Markt" bestellen! (JK-Trading.com) - Der DAX stellte auch am Mittwoch unter Beweis, dass das Potential für eine Korrekturbewegung aktuell begrenzt scheint. Nach etwas holprigem Start mit initialer Attacke auf die 13.200er Region und anschließendem Verkauf der morgendlichen Aufschläge, welche die 13.100er Region in den Mittelpunkt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...