Sigrid Nikutta, Chefin des Berliner Nahverkehrsbetreibers BVG, ist die neue Hoffnung für die Deutsche Bahn. Ihre Hauptstadt-Bilanz fällt weniger ruhmvoll aus. Nun macht auch noch ihr Bruder Ärger.

Gäbe es einen Wettbewerb für die originellsten Firmen-Tweets, die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) wären ein Kandidat für den Sieg. Wenn Fahrgäste fehlende Umlaute auf Infoanzeigen am Bahnsteig melden, antwortet das Social-Media-Team: "Wir kaufen ein ‚ä'". Versendet jemand das Foto einer abgerissenen Haltestellenstange über den Kurznachrichtendienst, schreibt die BVG: "Montag halt". Selbstironie als Marketingstrategie. Kürzlich hieß es auf @BVG_Kampagne: "Dinge, über die man sich wundert, wenn sie dann doch kommen: TXL, U5, Brexit-Deal." TXL ist eine notorisch verspätete Buslinie in Berlin. Die U5 wird noch gebaut.

Die Kampagne "Weil wir dich lieben" genießt in Berlin Kultstatus. Und hat Sigrid Nikutta, 50, seit 2010 Chefin der BVG, bundesweit bekannt gemacht. Nikutta ließ ihre Werber von der Leine und Grenzen austesten, verpasste der BVG das perfekte Image in Berlin: sich bloß nicht allzu ernst nehmen. "Das hat auch auf die Mitarbeiter ausgestrahlt", sagte Nikutta vor Kurzem der WirtschaftsWoche. Der coole Berliner Nahverkehr schreibt sogar schwarze Zahlen. Alles gut also in der Hauptstadt - oder?

Jede Menge Probleme

Das Bild der super erfolgreichen Macherin ist so glänzend nicht. Ein Blick in die BVG-Bilanzen offenbart Defizite. Technikprobleme häufen sich, weil Nikutta offenbar Wirtschaftlichkeit über Qualität gestellt hat. Mitarbeiter beklagen ein schlechtes Betriebsklima. Ihre Bilanz: mehr Schein als Sein. Nun soll Nikutta zur Deutschen Bahn wechseln. Und sie soll dort den härtesten Job erledigen, den der Staatskonzern zu verteilen hat: die Sanierung der Güterbahn DB Cargo. Zig Vorstände vor ihr sind an dieser Aufgabe gescheitert. Nikutta war bereits zwei Mal für den Job im Gespräch. Nun könnte es Anfang 2020 für sie tatsächlich losgehen. Eine Chance für sie - und die Bahn?

Das nicht ganz eindeutige Bild der BVG-Chefin zeigt sich auch an den schwarzen Zahlen, auf die Nikutta so stolz ist. Als sie Ende 2010 zur BVG kam, verlor das Unternehmen 77 Millionen Euro im Jahr. 2018 verkündete die BVG einen Minigewinn von 13 Millionen Euro ...

