Communiqué de presse

Berne, le 7 novembre 2019

Valiant augmente son bénéfice de 1,5 %

Valiant tire un bilan positif des neuf derniers mois. Le bénéfice du groupe a augmenté à 86,5 millions de francs, notamment grâce à d'importantes opérations d'intérêts. Le résultat brut des intérêts a également progressé de 2,2 % pour atteindre 233,1 millions de francs. La marge d'intérêts s'est maintenue à 1,11 %. Les prêts enregistrent également une augmentation réjouissante de 2,4 %. Valiant est ainsi sur la bonne voie pour dépasser légèrement les bénéfices de l'année précédente.

Le troisième trimestre de Valiant a connu une stabilité similaire à la première partie de l'année. La banque suprarégionale tire donc un bilan intermédiaire positif après neuf mois. Le bénéfice du groupe a atteint 86,5 millions de francs, ce qui équivaut à une augmentation de 1,5 % par rapport à la même période de l'année dernière.

Une marge d'intérêts stable et un résultat des opérations d'intérêts solide

Malgré une baisse continue des intérêts en 2019, Valiant est parvenue à maintenir la marge d'intérêts à 1,11 %. Cela grâce à des charges d'intérêts moins élevées et qui ont pu être réduites de 21 %, surtout via l'émission de Covered Bonds. Le résultat brut des intérêts s'est amélioré de 5,0 millions par rapport à l'année dernière pour atteindre 233,1 millions de francs (+2,2 %). Les opérations de commissions et des prestations de service ont essuyé une légère baisse de 0,9 %. Le résultat des opérations de négoce a grimpé de 5,4 %.

Des coûts plus élevés en raison de l'expansion

Depuis que Valiant a lancé sa stratégie d'expansion en 2016, les frais ont légèrement augmenté. Cela est également le cas pour l'année en cours. Les charges d'exploitation ont augmenté de 1,7 % et s'élèvent à 175,2 millions de francs. En raison d'effectifs plus élevés (+27 emplois à temps plein), les charges de personnel ont augmenté de 3,5 %. Les charges d'exploitation ont baissé de 0,5 %. Par conséquent, le ratio coûts/revenus est passé de 56,6 % (l'année dernière) à 57,3 %. Le résultat opérationnel s'élève à 105,1 millions de francs (-7,1 %). Cette baisse est principalement à imputer au dividende exceptionnel d'Aduno de l'année dernière, qui avait généré un produit de participation particulièrement élevé.

Une croissance avec le marché

Les chiffres de croissance dans le cœur de métier de Valiant sont réjouissants. Les prêts ont augmenté de 581,4 millions de francs, ce qui correspond à une augmentation de 2,4 %. Ils s'élèvent à 24,6 milliards de francs au total. Dans le domaine des hypothèques, une croissance de 653,4 millions de francs a pu être atteinte (+2,9 %). Les hypothèques affichent actuellement un total de 23,1 milliards de francs. Dans le cadre d'une croissance rentable et d'une marge stable, ces chiffres sont très réjouissants. Les fonds de la clientèle ont progressé de 1,0 % et s'élèvent à 18,5 milliards de francs.

Pour l'ensemble de l'année 2019, Valiant prévoit un bénéfice légèrement supérieur à celui de l'année dernière.

Chiffres clés du bilan

30.09.2019

en mio. CHF 31.12.2018

en mio. CHF Evolution en % Total du bilan 28 842 27 383 +5,3 Prêts à la clientèle - dont demandes d'hypothèques 24 603 23 136 24 021 22 483 +2,4 +2,9 Fonds de la clientèle 18 482 18 291 +1,0 Effectifs (ETP) 917 890 +27 ETP

Chiffres clés du compte de résultat

30.09.2019

en CHF 1 000 30.09.2018

en CHF 1 000 Evolution en % Produit brut des opérations d'intérêts 233 083 228 066 +2,2 Résultat des opérations de commissions et des prestations de service 45 152 45 550 -0,9 Résultat des opérations de négoce 8 962 8 505 +5,4 Autres résultats ordinaires 18 781 22 264 -15,6 Produit d'exploitation* 305 978 304 385 +0,5 Charges d'exploitation 175 196 172 240 +1,7 Résultat opérationnel 105 077 113 055 -7,1 Bénéfice du groupe 86 482 85 189 +1,5

* avant variations dues à des corrections de valeurs et des pertes d'opérations d'intérêts



Les informations et documents relatifs au résultat intermédiaire au 30 septembre 2019 peuvent être consultés à l'adresse: valiant.ch/resultats

Contact pour les journalistes

Marc Andrey, responsable communication d'entreprise, 031 320 96 01, medien@valiant.ch

Contact pour les analystes et les investisseurs

Joachim Matha, responsable Investor Relations, 031 310 77 44, ir@valiant.ch

A propos de Valiant

Valiant est un prestataire financier suisse indépendant. Valiant est exclusivement présente en Suisse et propose à la clientèle privée et aux PME une offre complète, simple et compréhensible dans tous les domaines financiers. Valiant compte 93 succursales et est ancrée localement dans les treize cantons suivants: Argovie, Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Berne, Fribourg, Jura, Lucerne, Neuchâtel, Soleure, Saint-Gall, Vaud, Zoug et Zurich. En outre, elle est présente dans toute la Suisse grâce à ses prestations innovantes et numériques. Valiant affiche un total du bilan de 28,8 milliards de francs et emploie plus de 1000 collaborateurs, dont 80 personnes en formation.

Calendrier Valiant

13 février 2020 Conférence de presse sur le résultat annuel 2019

7 mai 2020 Résultat intermédiaire au 31 mars 2020

13 mai 2020 Assemblée générale ordinaire de Valiant Holding SA à Berne

6 août 2020 Résultats semestriels 2020