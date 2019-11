Die Aktie von Gazprom (WKN: 903276) konnte in den vergangenen Wochen wieder ein wenig Boden gutmachen. Insbesondere durch die Genehmigung Dänemarks, wonach die umstrittene Pipeline Nord Stream 2 nun doch durch dänische Gewässer verlaufen kann, kam wieder Fantasie in die Aktie zurück. Sowie die Aussicht, dass dieses Projekt noch in diesem Jahr fertiggestellt werden kann. Nun scheint es jedenfalls ein wenig Widerstand gegen den russischen Erdgasriesen zu geben. Nicht unbedingt direkt gegen die Pipeline, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...