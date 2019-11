Von Matthias Goldschmidt

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Commerzbank hat ihren Gewinn im dritten Quartal dank höherer Erträge, niedrigerer Kosten und eines geringeren Risikoergebnisses deutlich gesteigert. Die Bank bestätigte weitgehend die Ende Oktober vorläufig gemeldeten Zahlen sowie die im Rahmen der Vorstellung des neuerlichen Konzernumbaus gesenkte Ertragsprognose.

So geht die Bank nicht mehr von steigenden Erträgen im laufenden Jahr aus, wofür sie das schwierige Umfeld und die Zinspolitik der EZB verantwortlich macht. Weil die Commerzbank im vierten Quartal mit einer deutlich höheren Steuerquote rechnet, dürfte der Konzernjahresüberschuss unter Vorjahr liegen. Die harte Kernkapitalquote dürfte mindestens 12,75 Prozent erreichen nach 12,8 Prozent zum Ende des dritten Quartals.

Die Kostenbasis soll unter 6,8 Milliarden Euro bleiben, die Risikovorsorge wird bei mindestens 550 Millionen Euro erwartet. Mit Blick auf die Dividende plant die Bank mit einer vergleichbaren Ausschüttungsquote wie 2018.

Wie bereits gemeldet hat die Bank die Markterwartungen im dritten Quartal übertroffen. Demnach stieg das operative Ergebnis von Juli bis September um mehr als 29 Prozent auf 448 Millionen Euro. Der Konzerngewinn wuchs auf 294 Millionen von 218 Millionen Euro. Das Ergebnis je Aktie lag bei 23 Cent.

Die Erträge stiegen um 2,0 Prozent auf 2,183 Milliarden Euro. Der Zinsüberschuss legte um 3,0 Prozent zu.

Die operativen Kosten und Pflichtbeiträge gingen insgesamt um 2,9 Prozent auf 1,56 Milliarden Euro zurück. Die Risikovorsorge lag bei 114 nach 133 Millionen Euro.

Die Commerzbank hatte ihr neues Strategieprogramm Ende September vorgestellt. In dessen Rahmen werden 4.300 Stellen abgebaut und 200 Filialen geschlossen. Zudem soll die hochprofitable polnische Tochter M-Bank abgestoßen und die Direktbank Comdirect in den Konzern integriert werden. Dem Abbau von 4.300 Stellen wird ein Aufbau von 2.000 Stellen in strategisch wichtigen Bereichen gegenüberstehen

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/smh

(END) Dow Jones Newswires

November 07, 2019 01:21 ET (06:21 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.