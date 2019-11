Die Lufthansa-Tochter hat in den ersten neun Monaten höhere Treibstoffkosten und den Preiskampf in Europa zu spüren bekommen.Zürich - Die Fluggesellschaft Swiss hat in den ersten neun Monaten höhere Treibstoffkosten und den Preiskampf in Europa zu spüren bekommen. Der Umsatz stieg zwar um 1 Prozent auf 4,05 Milliarden Franken. Der Betriebsgewinn (EBIT) sank indes um 11 Prozent auf 490 Millionen Franken. Gegenüber dem Rekordjahr 2018 hätten vor allem steigende Treibstoffkosten das Ergebnis belastet...

