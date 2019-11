Anleger ziehen den Dollar dem Euro vor. Das schwächt die Gemeinschaftswährung. Mit Spannung werden Konjunkturdaten aus der Euro-Zone erwartet.

Der Euro hat am Donnerstag im frühen Handel nachgegeben. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung im Tief 1,1055 Dollar und damit so wenig wie zuletzt vor gut drei Wochen. Der Dollar konnte im Gegenzug zu vielen Währungen etwas zulegen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte ...

