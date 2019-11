Aber die Engländer versuchen es dennoch: Der Börsengang war ein Flop. Inzwischen wurde viel Geld verbrannt, aber die Investoren stehen dahinter. Qualität und Marke von Aston Martin sind in Ordnung. Aber der Anschluss an so berühmte Namen wie Ferrari fällt sichtlich schwer. Deshalb ist die Aktie eine interessante Hoffnungsspekulation.



