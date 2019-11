Seit gut einem Monat testet McDonald's mittlerweile einen veganen Burger von Beyond Meat in 28 Restaurants in Kanada. Das Patty für den neuen "P.L.T", was für Plant, Lettuce, Tomato (Pflanzen, Salat, Tomate) steht, sei exklusiv von McDonald's zusammen mit Beyond Meat entwickelt worden, "um den kultigen Geschmack zu liefern, den die Kunden kennen und lieben", wie es zum Teststart hieß. Für das US-Startup für Fleischersatzprodukte wäre ein dauerhafter Deal mit dem Fast-Food-Riesen eine Chance mit ... (Achim Graf)

