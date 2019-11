Weiter nach oben ging es zur Wochenmitte an den europäischen Börsen, die Zuwächse fielen allerdings eher bescheiden aus. Der EuroStoxx 50 konnte sich um 0,3% befestigen, ebenso der CAC 40 in Paris, in Deutschland gab es einen Anstieg um 0,2% und der Markt in London ging 0,1% stärker aus dem Handel. Rückenwind gab es von der Konjunktur, so stieg der Umsatz des Einzelhandels in der Eurozone im September stärker als erwartet, auch die Stimmung von Einkäufern im Service-Sektor der Eurozone übertraf im Oktober die Annahmen von Experten. Bei den Sektoren hatten die als sichere Investments geltenden Nahrungsmittel- und Konsumgüterhersteller sowie die Versorger die Nase vorn. Bei Ahold Delhaize wirkten die starken Quartalsergebnisse noch deutlich ...

