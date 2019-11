Hannover (www.anleihencheck.de) - Von Januar bis Ende Oktober 2019 wurden Fälligkeiten im Rahmen der Ankaufprogramme reinvestiert, so Dr. Norman Rudschuck, CIIA bei NORD/LB.Nun kämen zu den Bruttoinvestitionen (Status quo der Bilanzsumme erhalten) netto EUR 20 Mrd. pro Monat frisches Geld hinzu, um die Inflationsrate in der Eurozone nahe, aber unter 2% zu bringen. Allein im Oktober 2019 wurden im Rahmen des PSPP EUR 29,0 Mrd. fällig bzw. reinvestiert, EUR 32,8 Mrd. waren es im gesamten EAPP, so die Analysten der NORD/LB. Bis Jahresende würden geschätzt EUR 32 Mrd. (80% des EAPP seien in der Vergangenheit in das PSPP gewandert) in staatliche Anleihen bzw. staatsnahe Titel gespült, EUR 22 Mrd. zudem reinvestiert. Der Sekundärmarkt müsse also die Nachfrage in Höhe von EUR 54 Mrd. absorbieren. ...

