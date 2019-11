Luxembourg (www.anleihencheck.de) - Die interessantesten Anzeichen kommen von den Anleihemärkten, so die Experten von Eurizon Asset Management.Die wieder leicht positive US-Zinskurve und der Zinsanstieg für Bundesanleihen würden zeigen, dass die Anleger bei Anleihen nicht mehr ganz so pessimistisch seien wie noch im Sommer. Dem gegenüber stünden die Börsenkurse. Sie würden wahrscheinlich eindeutige Signale für eine Konjunkturerholung benötigen, um wieder deutlich steigende Kurse zu verzeichnen. In den kommenden Monaten werde es daher besonders wichtig sein, dass die schwache Entwicklung im Industriesektor unterbrochen werde, damit die Auswirkungen auf den Rest der Wirtschaft sich nicht noch weiter verschärfen würden. Weitere Themen, auf die die Anleger ihre Aufmerksamkeit richten würden, seien die Kommunikationskultur der neuen EZB-Präsidentin Christine Lagarde und die Bewertung der Haushaltsgesetze für 2020 durch die Europäische Kommission. ...

