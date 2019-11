++ Bank of England gibt Zinsentscheid bekannt und veröffentlicht vierteljährlichen Inflationsbericht ++ Arbeitsmarktdaten aus den USA ++ Tschechische Zentralbank sollte Zinssätze unverändert lassen ++08:00 Uhr | Deutschland | Industrieproduktion (September): Der Auftragseingang in der deutschen Industrie wies gestern eine solide Erholung auf, wobei an allen wichtigen Fronten - einschließlich des Inlandsmarktes - Steigerungen zu beobachten waren. Dies war das ...

