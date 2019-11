Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Seit fast zwei Jahren gönnte sich der MSCI World eine Verschnaufpause, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Interessanterweise habe sich das beschriebene Kräftesammeln in Form einer inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation vollzogen, ehe am vergangenen Freitag der Spurt auf ein neues Allzeithoch bei 2.265 Punkten gelungen sei. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...