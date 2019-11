Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Den zweiten Handelstag in Folge verzeichnete der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern eine eher unterdurchschnittliche High-Low-Spanne, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Zwar sei diese gestern mit 77 Punkten etwas höher als am Vortag gewesen, doch letztlich würden die deutschen Standardwerte unverändert Respekt vor dem Kreuzwiderstand bei knapp 13.200 Punkten zeigen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...