Kfar Saba, Israel (ots/PRNewswire) - Nach der Marktfreigabe des Atemwegsmanagementsystems AnapnoGuard durch die FDA Ende 2018 hat Hospitech Respiration (https://www.hospitech.co.il/) bekanntgegeben, dass kürzlich ein neuer Artikel von Ärzten der Mayo Clinic in Florida, USA, erschienen ist. (https://www.mayoclinic.org/) Darin wird der erfolgreiche Einsatz des AnapnoGuard (https://www.hospitech.co.il/ag100s)-Systems bei der postoperativen Behandlung von Lungentransplantationspatienten beschrieben.Das AnapnoGuard-System (die Steuerungseinheit ag100s (https://www.hospitech.co.il/ag100s) und AG ETT (https://www.hospitech.co.il/ettube)) ist ein neuartiges System, das die Leckagen an der Manchette des endotrachealen Tubus (ETT) kontinuierlich überwacht, den Manschettendruck automatisch anpasst, um die Versiegelung bei minimalem Druck zu gewährleisten, und subglottische Absonderungen durch gleichzeitiges Absaugen und Spülen evakuiert.Diese veröffentlichten (https://www.cureus.com/articles/21445-the-use-of-a-novel-endotracheal-tube-and-airway-management-system-to-prevent-complications-in-lung-transplantation) Daten legen nahe, dass das Anapnoguard-System über das Potenzial verfügt, das behandelnde Team dabei zu unterstützen, Komplikationen bezüglich zu hohem Manschettendruck, der Absaugung von subglottischen Absonderungen und endobronchialer Intubation zu verringern. Die Daten zeigen die quantitative Beseitigung von Absonderungen und ein effektives Management der Atemwegsmanchette.Nach einer Lungentransplantation können größere Risiken und Komplikationen auftreten, und mit einer fortdauernden mechanischen Beatmung steigt das Risiko von Bakterienkolonisierung und Infektionen.Die in dieser Veröffentlichung vorgestellten Daten zeigen den potenziellen Beitrag des AnapnoGuard-Systems für:- die Einhaltung der Richtlinien für Atemwegsmanagement undVAP-Prävention- Patientensicherheit- die Verringerung von Komplikationen, die aus übermäßigem oderunzureichendem ETT-Manschettendruck entstehen können- Verringerung der Lungenkontamination durch effektive Evakuierungsubglottischer Absonderungen "Diese Publikation unterstreicht, wie wichtig es ist, Schritte zu unternehmen, um potenzielle Komplikationen bei mechanisch beatmeten Patienten zu reduzieren, insbesondere bei Patienten mit hohem Risiko, wie nach einer Lungentransplantation oder einer Herzoperation. Darüber hinaus liefert sie weitere Unterstützung dafür, dass das AnapnoGuard-System zu erfolgreichen Patientenergebnissen bei Patienten mit langzeitiger mechanischer Beatmung beitragen könnten. Das Unternehmen freut sich darauf, weitere unterstützende Daten zu generieren, während die Nutzung des AnapnoGuard-Systems in den USA und in Europa expandiert", sagte Dr. William, MD FRCA, Medical Director Anesthesiologist, Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School.Hospitech Respiration (http://www.hospitech.co.il/)Hospitech Respiration Ltd. ist ein israelisches Medizintechnik-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von fortschrittlichen Atemwegsmanagement-Lösungen für mechanisch beatmete Patienten konzentriert. Das Unternehmen nutzt umfangreiches Know-how und Erfahrung, um die Patientensicherheit zu verbessern und Komplikationen von beatmeten Patienten zu reduzieren. Das AnapnoGuard-System hat die FDA-Zulassung 510(k) erhalten und ist CE-zertifiziert.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1023387/AnapnoGuard_AG100s_Unit.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1023388/HOSPITECH_Logo.jpgPressekontakt:Herr Yoav VenkertCEO, Hospitech Respiration Ltd.Yoav@Hospitech.co.il+972-50-7992200https://www.linkedin.com/companyOriginal-Content von: Hospitech Respiration Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/138229/4432801