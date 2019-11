Nach einem "Ruhetag" nahm der deutsche Leitindex gestern wieder Tempo auf und schraubte sich bei 13.188 Punkten auf das nächste Jahreshoch, immerhin Nummer neun in der laufenden Herbstrallye. Per Tagesschluss gelang dann gleich noch ein Ausbruch, nämlich der über die Eindämmungslinie bei 13.170 Zählern, die ihren Ursprung am alten 2018er-Junihoch hat. Damit arbeitet sich der DAX zielstrebig weiter nach oben. Konkret: Können die deutschen Blue Chips jetzt auch die zweite Widerstandslinie bei 13.204 ...

