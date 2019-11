Bern (ots) - Eröffnung Ausstellung: «Eine Schweiz für Kinder. Wirklich?» im Bundeshaus BernEin Versprechen hält man. Das lehren wir unseren Kindern. 1997 hat die Schweiz mit der Ratifizierung der UNO-Kinderrechtskonvention versprochen, diese auch in der Schweiz umzusetzen. Doch in der Umsetzung bestehen immer noch Lücken. Diese Lücken sorgen für viel Leid.Die Ausstellung «Eine Schweiz für Kinder. Wirklich?» der Stiftung Kinderschutz Schweiz zeigt das Leid, welches solche Lücken in der Schweiz verursachen. Inszeniert werden 15 wahre Fälle aus der Schweiz durch Originalobjekte.Wir laden Sie ein, die Ausstellung zu besuchen und sich einen Eindruck über die aktuelle Situation zu bilden, welche die Schwächsten und Verletzlichsten unserer Gesellschaft trifft: unsere Kinder.Tag der offenen Tür im Parlamentsgebäude und offizielle Eröffnung16. November 2019, 09.00 - 17.00 UhrBundeshaus Bern, Besuchereingang Süd Die Ausstellung untersteht ab dem 16. November den Öffnungszeiten des Bundeshauses. Für persönliche und individuelle Führungen während der Ausstellungslaufzeit melden Sie sich gerne bei: tamara.parham@kinderschutz.ch. Die Ausstellung ist bis 20. März 2020 geöffnet.Ablauf Eröffnung Ausstellung09.45 Uhr: Eröffnung durch Kinderschutz Schweiz10.00 Uhr: Führung durch die Ausstellung (deutsch)11.00 Uhr: Führung durch die Ausstellung (französisch)12.00 Uhr: Führung durch die Ausstellung (deutsch)13.00 Uhr: Führung durch die Ausstellung (französisch)14.00 Uhr: Führung durch die Ausstellung (deutsch)15.00 Uhr: Führung durch die Ausstellung (französisch)16.00 Uhr: Führung durch die Ausstellung (deutsch) Im Café Vallotton im Bundeshaus können Sie sich den ganzen Tag im stilvollen Ambiente verpflegen.Bitte kontaktieren Sie zur Koordination: tamara.parham@kinderschutz.ch.Kinderschutz SchweizKinderschutz Schweiz ist eine unabhängige privatrechtliche Stiftung und gesamtschweizerisch tätig. Als gemeinnützige Fachorganisation machen wir uns dafür stark, dass alle Kinder in der Schweiz im Sinne der UNO-Kinderrechtskonvention in Schutz und Würde aufwachsen. Für dieses Ziel setzen wir uns wissenschaftlich fundiert und konsequent via Präventionsangeboten, politischer Ar-beit und Sensibilisierungskampagnen ein. Kinderschutz Schweiz richtet sich an Fachpersonen und Erziehende, politische Akteurinnen und Akteure, private und staatliche Organisationen, sowie die breite Öffentlichkeit in der Schweiz. Für die Finanzierung unserer Arbeit betreiben wir gezieltes Fundraising gegenüber Privatpersonen, Unternehmen, Stiftungen und öffentlichen Institutionen.Kontakt:Kinderschutz SchweizProtection de l'enfance SuisseProtezione dell'infanzia SvizzeraSchlösslistrasse 9a | 3008 BernTamara Parham, Leiterin Kommunikation+41 31 384 29 19tamara.parham@kinderschutz.chwww.kinderschutz.chwww.facebook.com/kinderschutzschweizwww.twitter.com/kinderschutz_chOriginal-Content von: Stiftung Kinderschutz Schweiz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100064877/100836208