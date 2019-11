Der neue Mobilfunkstandard 5G wird das Geschäft vieler Mittelständler grundlegend verändern. Telekomkonzerne versprechen großartige Chancen - doch noch fällt die Annäherung schwer.

Im Werk 1 des Aachener Elektrofahrzeug-Herstellers e.Go Mobile gleiten die Roboter leise über den Betonboden. Unermüdlich transportieren sie die Karosserien des Elektroautos von einer Montagestation zur nächsten. Dabei bewegen sie sich automatisch. Mittels Sensoren reagieren die Roboter auf ihre Umgebung, permanent tauschen sie in Echtzeit Daten über ihren Standort und ihre Geschwindigkeit mit anderen Netzwerkteilnehmern aus. Auf dieser Grundlage entscheiden sie eigenständig, wann sie ihre Fahrtrichtung ändern und wann sie bremsen oder beschleunigen.

Die Kommunikation zwischen den insgesamt 30 Robotern läuft über Antennen auf dem Gelände, die nach dem bisherigen Hochleistungsstandard LTE und dem deutlich leistungsfähigeren Zukunftssystem 5G funken. Mit ihnen haben der Telekommunikationskonzern Vodafone und der schwedische Netzwerkausrüster Ericsson das Werk in Aachen zum Experimentierfeld gemacht. Hier lässt sich bereits heute erahnen, was künftig in der Produktion möglich sein soll.

Die Telekomanbieter versprechen nicht weniger als eine industrielle Revolution. 5G soll bis zu 100-mal schneller sein als LTE - und damit ganz neue Anwendungen ermöglichen. Selbst extrem große Datenmengen lassen sich dann in sehr kurzer Zeit herunterladen. Für viele Unternehmen dürfte aber vor allem der Datenaustausch in Echtzeit interessant sein. Er ist die Basis für den Einsatz autonomer Fahrzeuge, den Aufbau vollvernetzter, hocheffizienter Fabriken sowie die Nutzung künstlicher Intelligenz. Auch wenn viele dieser Techniken noch in der Experimentierphase stecken, werden sie auch das Geschäft vieler Mittelständler grundlegend verändern.

"5G ist für alle interessant, bei denen Prozessschritte zum Beispiel in der Produktion von Maschinen übernommen werden, bei denen Daten anfallen und übertragen werden müssen, bei denen Potenzial für Digitalisierung ist", definiert Hagen Rickmann, Geschäftsführer für Geschäftskunden bei der Deutschen Telekom, eine große künftige Zielgruppe. Speziell nennt er "Mittelständler, die Maschinen bei ihren Kunden haben und aus der Ferne auf diese zugreifen wollen oder müssen". Ziel der Telekom sei es, Mittelständlern die Infrastruktur bereitzustellen, mit der diese ihre Digitalisierungsstrategien weiter nach vorn treiben können.

Die Chips fehlen

Der Elektronikspezialist Weidmüller aus dem nordrhein-westfälischen Detmold erzielt einen erheblichen Teil seines Jahresumsatzes von zuletzt 823 Millionen Euro mit Automatisierungslösungen für produzierende Unternehmen - und interessiert sich deshalb schon zwangsläufig für den neuen Mobilfunkstandard. Seine Produkte sind Teil größerer Anlagen wie Verpackungsmaschinen oder Fertigungsstraßen. In diesen übernehmen die Weidmüller-Komponenten die Kommunikation mit und zwischen den Maschinen - und stellen ...

