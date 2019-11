Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Infineon vor Quartalszahlen von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 24,00 auf 18,50 Euro gesenkt. Analyst Sebastien Sztabowicz sieht in der Aktie des Chipherstellers vorerst totes Kapital. Die Erwartungen an das Geschäft mit der Automobilindustrie müssten neu angepasst werden, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie und verwies auf das nachlassende Wachstum mit Elektrofahrzeugen in China. Zudem müsse der Dax-Konzern den sehr teuren und riskanten Zukauf von Cypress verdauen. Mit seinen neuen Schätzungen für den Gewinn je Aktie 2020 liegt der Analyst um 20 Prozent unter den Marktschätzungen./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

ISIN DE0006231004

AXC0149 2019-11-07/09:41