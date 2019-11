Bayerische Börse AG: Die Börse gettex bindet die dwpbank an DGAP-News: Bayerische Börse AG / Schlagwort(e): Sonstiges Bayerische Börse AG: Die Börse gettex bindet die dwpbank an 07.11.2019 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Pressemitteilung München, den 07.11.2019 Die Börse gettex bindet die dwpbank an Die Börse gettex hat mit der Deutschen Wertpapier Service Bank AG (dwpbank) aus Frankfurt Deutschlands führenden Dienstleister für Wertpapierservices angeschlossen. Ab sofort können die Berater von Sparkassen und mehreren Privat- und Geschäftsbanken über die Börse gettex handeln - ohne Börsenentgelte und ohne Courtage. Den Kunden der dwpbank steht damit das breite Produktuniversum von gettex mit mehr als 220.000 Wertpapieren - Aktien, Anleihen, Fonds, ETPs und Zertifikate offen. Für die Anlage- und Hebelprodukte sowie Optionsscheine stellen die Emittenten HVB onemarkets und HSBC Deutschland als Market Maker direkt die Kurse und sorgen für hohe Preisqualität. Die dwpbank bietet Services entlang der gesamten Wertschöpfungskette an - vom Orderrouting bis zur Verwahrung im Dienste ihrer Kunden. Sie ist damit ein wichtiger Partner für einen Großteil der deutschen Bankinstitute, die nun unkompliziert den Zugang zur Börse gettex haben. Die Kunden der Sparkassen können so gemeinsam mit ihren Beratern aus etwa 200.000 Zertifikaten das zu ihrer Wertpapierstrategie passende Produkt wählen und schnell und kostengünstig handeln, denn es fallen weder Börsenentgelt noch Maklercourtage an. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, eigene Produkte zu gestalten und diese innerhalb kürzester Zeit zu handeln. Als echte Börse bietet gettex eine unabhängige Handelsüberwachung. Es werden alle gängigen Ordertypen angeboten sowie der Quote-Request-Handel. Auf der Website www.gettex.de finden Berater und Investoren Real-Time-Kurse und weiterführende Informationen. Neu bietet gettex jetzt einen eigenen Zertifikate-Finder unter https://www.zertifikate-kostenlos-handeln.de/ an - für die schnelle und einfache Suche nach den gewünschten Produkten. Dank der umfangreichen Migrationserfahrung der dwpbank und der unkomplizierten Zugangsmöglichkeit zum Handelssystem von gettex konnte der Anbindungsprozess schnell und reibungslos erfolgen. Nachdem alle Tests erfolgreich durchgeführt worden sind, ist die Verbindung seit 4.11.2019 live. Über die dwpbank Die Deutsche Wertpapier Service Bank AG (dwpbank) ist Deutschlands führender Dienstleister für Wertpapierservices. Vom Order Routing bis zur Verwahrung erbringt sie Services entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Drei Viertel aller Banken in Deutschland haben ihre Wertpapierprozesse an sie ausgelagert. Mit 1.288 angeschlossenen Volks- und Raiffeisenbanken, Privat- und Geschäftsbanken sowie Sparkassen vertrauen Institute aus allen drei Banksektoren ihrer Kompetenz in Kernbereichen wie Migration und Regulatorik. Als systemrelevantes Unternehmen ist die dwpbank vollreguliert. Im Jahr 2018 hat sie mit 1.234 Mitarbeitern 4,7 Millionen Anlegerdepots geführt und rund 26,3 Millionen Kauf- und Verkaufstransaktionen abgewickelt. Über die Bayerische Börse AG Die Bayerische Börse AG betreibt die öffentlich-rechtliche Börse München. Seit Januar 2015 bietet sie zwei komplementäre Handelsmodelle an - das Spezialisten-Modell "Börse München" und "gettex", den Börsenplatz für das Market Maker Modell. Die öffentlich-rechtliche Struktur garantiert die Neutralität, die für die Wahrung der Interessen der Marktteilnehmer, Anleger und Emittenten unverzichtbar ist. An der Börse München sind 23.000 Wertpapiere (Aktien, Anleihen, ETPs und Fonds) im Angebot, auf gettex insgesamt 220.000 Wertpapiere. Mehr als 4.000 Kreditinstitute und Emittenten im deutschsprachigen Raum haben Zugang zum Primär- und Sekundärmarkt in München. Seit 2005 betreibt die Börse München mit m:access ein sehr erfolgreiches Qualitätssegment für den Mittelstand. Pressekontakt Bayerische Börse: Ulrich Kirstein, Bayerische Börse AG, Karolinenplatz 6, 80333 München Tel.: +49 (0) 89 549045-25, Fax +49 (0) 89 549045-31, E-mail: kirstein@boerse-muenchen.de --------------------------------------------------------------------------- 07.11.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- 907037 07.11.2019 AXC0161 2019-11-07/10:01