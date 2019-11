CleverTap: Style Theory verdreifacht die Zahl der Abonnenten durch die personalisierte Customer Engagement-Plattform von CleverTap DGAP-News: CleverTap / Schlagwort(e): Sonstiges CleverTap: Style Theory verdreifacht die Zahl der Abonnenten durch die personalisierte Customer Engagement-Plattform von CleverTap 07.11.2019 / 10:01 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Style Theory verdreifacht die Zahl der Abonnenten durch die personalisierte Customer Engagement-Plattform von CleverTap Mode-Startupunternehmen setzt auf CleverTap, um seine Dominanz auf dem Markt für den Online-Verleih von Modeartikeln mit einem Volumen von über 2 Milliarden US-Dollar auszubauen [1] SINGAPUR - Media OutReach - 6. November 2019 - CleverTap, die führende AI-unterstützte Customer Lifecycle und Kundenbindungs-Plattform, verkündete heute, dass das führende Online-Modeunternehmen Style Theory seit dem Einsatz von CleverTap eine Verdreifachung der Abonnement-Conversions erlebte. Beim 2016 von Chris Halim und Raena Lim gegründeten Unternehmen Style Theory handelt es sich um die größte Abonnementplattform für den Verleih von Modeartikeln in Südostasien mit über 30.000 Designeroutfits von mehr als 250 internationalen Designermarken. Als Anbieter für einen nachhaltigen Modekonsum steht bei Style Theory die Reduzierung von Abfall und Verschmutzung auf dem Bekleidungs- und Textilmarkt im Vordergrund. Style Theory hat über 100.000 Mobile App-Nutzer, die jeden Monat Bekleidung und Designertaschen mieten und ihre nicht genutzten Taschen und Kleidungsstücke gegen attraktive Auszahlungen eintauschen. Die mobile Marketingautomatisierung von CleverTap ermöglicht Style Theory eine Nachverfolgung der Erlebnisse seiner Kunden und erlaubt somit eine sehr personalisierte mobile Kundenerfahrung ab der anfänglichen Registrierung. Als Ergebnis hiervon verfügt Style Theory über eine intensivere Beziehung zu seinen Kunden, eine höhere Kundenbindungsrate, eine stärkere Kundentreue und positive Mundpropaganda. "Während Kundenakquise für uns bei Style Theory zwar wichtig ist, ist es vor allem die Kundenbindung, die uns dabei unterstützt, nachhaltig zu wachsen. Die mobile End-to-End-Marketingplattform von CleverTap hilft uns dabei, unsere Conversion Rate zu steigern und den Customer Lifetime Value zu maximieren, was den wichtigsten Wachstumsfaktor für uns darstellt", erklärte Sreeram Rajendran, Head of Growth bei Style Theory. "Wenn wir wissen, zu welchem Zeitpunkt eines Kundenlebenszyklus eine Anbindung des Kunden am wahrscheinlichsten ist, können wir Kampagnen entwerfen, die eine kontextabhängige und aussagekräftige Beziehung zum Kunden ermöglichen." Durch den Einsatz der Omni-Channel-Marketingkampagnen von CleverTap erlebte Style Theory eine Verdreifachung bei der Conversion von hochmotivierten potenziellen Käufern in zahlende Abonnenten im Vergleich zu Nutzern, die nicht über einen Kanal erreicht wurden. "Die Modebranche ist eine der dynamischsten Branchen weltweit, und Style Theory löst ein reales Problem für Verbraucher, indem es eine Nutzercommunity aufbaut, der eine nachhaltige Mode am Herzen liegt", erklärte Anil Menghani, VP - APJC Region bei CleverTap. "Durch CleverTap maximiert Style Theory nicht nur seine Registrierungen, sondern auch den Customer Lifetime Value. Infolge seiner positiven Entwicklung beim Ertragswachstum positioniert sich Style Theory aussichtsreich im Rennen um die Marktführerschaft in Südostasien - wo die Branche jährlich um über 11,4 Prozent wächst." Um weitere Informationen zu erhalten oder eine persönliche Vorführung zu vereinbaren, gehen Sie auf clevertap.com. Über CleverTap CleverTap ist die führende Plattform für Kundenakquise und -bindung, die Marken dabei unterstützt, den Langzeitwert der Kundenbeziehungen (Customer Lifetime Value) zu maximieren. Mehr als 8.000 Marken weltweit - darunter Vodafone, Star, Sony, Discovery, Fandango LATAM, Carousell und Gojek - vertrauen darauf, dass CleverTap sie dabei unterstützt, die Akquise und Bindung der Nutzer zu verbessern und langfristige Einnahmen zu steigern. CleverTap wird von führenden Risikokapitalgesellschaften wie Sequoia India, Tiger Global Management, Accel und Recruit Holdings unterstützt und ist von San Francisco, Seattle, London, Singapur und Mumbai aus tätig. Um weitere Informationen zu erhalten, besuchen Sie clevertap.com oder folgen Sie dem Unternehmen auf LinkedIn und Twitter.

KONTAKTPERSON FÜR DIE MEDIEN:
Ketan Pandit
Public Relations
CleverTap
+91 9881127137
press@clevertap.com

[1] Quelle: Allied Market Research