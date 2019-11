Berlin (ots) -- Podcast-Plattform AUDIO NOW mit ständig steigendenNutzungszahlen fest im Markt etabliert /Podcast-Produktionsfirma Audio Alliance vereint die kreativeKraft der Bertelsmann-Divisionen für Audio. - Start vieler neuer AUDIO NOW Originals, darunter der offizielleGZSZ-Podcast, Herbst '89 mit Peter Kloeppel und BarbaraGenscher, der Podcast von Mario Barth und Prince Charming. - Weitere Highlights: Bestsellerautorin Stefanie Stahl mitPsychologie-Podcast, Schauspielerin Nina Bott mitErziehungs-Podcast sowie zahlreiche Formate aus der Magazin-Weltvon Gruner + Jahr. Mit 21 neuen, hochwertigen und spannenden Formaten bis Jahresende in einer großen Bandbreite an Themen starten die Podcast-Plattform AUDIO NOW und die Podcast-Produktionsfirma Audio Alliance eine große Herbstoffensive. Ein gutes halbes Jahr nach dem Start ist die Plattform von RTL Radio Deutschland mit ständig steigenden Nutzungszahlen fest im Markt etabliert. Sie bietet ein breites Angebot an Podcasts aus vielen unterschiedlichen Genres an. Gemeinsam mit der Podcast-Produktionsfirma Audio Alliance bedient sie das steigende Interesse an exklusiven Hörinhalten auf Abruf. Die Formate entstehen aus der kreativen Kraft der sechs Divisionen der Bertelsmann Content Alliance mit dem Fokus auf deren Marken und Persönlichkeiten.In den kommenden Wochen jagt ein Podcast-Highlight das nächste: Neben dem Audio-Format der beliebten RTL-Soap Gute Zeiten, schlechte Zeiten (GZSZ) und der neuen TVNOW-Datingshow Prince Charming wird Comedian Mario Barth in "Pommes mit Majo" die Menschen zukünftig auch mit seinem eigenen Podcast zum Lachen bringen. Herbst '89 mit Peter Kloeppel schreibt Podcast Geschichte und zeigt mit Hilfe von bisher unveröffentlichten Tonmaterial die Wiedervereinigung in Gesprächen mit Barbara Genscher aus einem neuen Blickwinkel. Bestseller-Autorin Stefanie Stahl ist in einem Psychologie-Podcast zu hören und Schauspielerin Nina Bott spricht über ungeschönte Elternwahrheiten. Auch werden zahlreiche Audio-Serien beliebter Titel aus der Magazin-Welt von Gruner + Jahr (ESSEN & TRINKEN, HYGGE, SCHÖNER WOHNEN, LIVING AT HOME) produziert.Stephan Schmitter, Head of Audio Mediengruppe RTL Deutschland und CEO RTL Radio Deutschland: "Mit AUDIO NOW und den vielen hochwertigen Formaten, die wir mit der Audio Alliance exklusiv verfügbar machen, haben wir schon jetzt einen Meilenstein im deutschen Podcast-Markt gesetzt. Die Veröffentlichung von 21 neuen Formaten in rund 60 Tagen zeigt, wieviel kreatives Potenzial und wie viele spannende Geschichten in der Bertelsmann Content Alliance stecken. Potenzial, dass Mirijam Trunk mit ihrem Team mit großer Freude weiter heben wird, und so unsere Nummer 1-Position bei der Produktion von hochwertigen Podcast-Inhalten in Deutschland weiter ausbaut."Mirijam Trunk, Geschäftsführerin Audio Alliance: "Die Audio Alliance ist das Pionierprojekt der Bertelsmann Content Alliance. Hier arbeiten Menschen aus sechs unterschiedlichen Divisionen wie Kollegen zusammen: Wir lernen voneinander und inspirieren uns gegenseitig - egal, ob das Kerngeschäft Buch, Musik, Film, Rundfunk oder Print ist, ob Reality-TV-Sendung oder Gesellschaftsreportage. Viele neue Teams entstehen dadurch und kein Tag ist wie der andere. Es macht unglaublich viel Spaß zu erleben, wie viele großartige, neue Inhalte dadurch entstehen."Mit Herbst '89 legt die Audio Alliance im November 2019 einen Fokus auf das Mauerfall-Jubiläum. Barbara Genscher, Witwe von Hans-Dietrich Genscher, gibt im Gespräch mit Peter Kloeppel im ehemaligen Arbeitszimmer des großen Staatsmannes ihre Erinnerungen an den Mauerfall und die Wiedervereinigung preis. Zusammen mit unveröffentlichtem Tonmaterial von Hans-Dietrich Genscher aus dem Herbst 1989 wird hier ein sehr persönliches Stück Podcast-Geschichte geschrieben.Mario Barth ist Deutschlands erfolgreichster Comedian - er füllt mit seinen Programmen Stadien und ist in der TV-Primetime mit Mario Barth deckt auf! erfolgreich. Sein erster Podcast Pommes mit Majo ist ab November verfügbar.Mit dem Podcast von Gute Zeiten, schlechte Zeiten können alle Fans der beliebten deutschen Soap ab November 2019 hinter die Kulissen "hören". Einmal wöchentlich kommentieren wechselnde Gäste aus dem Cast die neusten Entwicklungen und geben Einblicke zum aktuellen GZSZ-Dreh im offiziellen Podcast zur Serie.Mit Prince Charming läuft seit kurzem das erste Gay-Dating-Format in Deutschland. 20 Single-Männer kämpfen an der Küste Griechenlands um das Herz von Prince Charming. Im offiziellen Podcast zur Show spricht Moderator Eric Schroth mit prominenten Überraschungsgästen über das TVNOW-Format.Ab November 2019 tischt Starkoch Achim Ellmer Deutschlands beliebteste Gerichte aus der Genuss-Zeitschrift ESSEN & TRINKEN auf. Der Podcast Der Küchenchef serviert erklärt Rezepte, die gleichzeitig online erscheinen. Ebenfalls im November startet Quatschen mit Soße. In dem Talkformat unterhalten sich die Gastgeber Jan Spielhagen und Christina Hollstein mit kulinarischen und anderen prominenten Gästen in der ESSEN & TRINKEN-Küche. Küchenchef Achim Ellmer zaubert dabei das Lieblingsgericht des Gastes.Nachhaltigkeit, Gemeinschaftlichkeit und Umweltschutz stehen auch bei Ideen für eine bessere Welt - der HYGGE Podcast im Fokus. In Interviews und Gesprächen geben wechselnden Gäste, die auf unterschiedliche Weise für den verbindenden HYGGE-Charakter stehen, Auskunft über Konzepte, Ideen und praktische Tipps, die das Leben im Kleinen und Großen besser machen.Der Podcast von SCHÖNER WOHNEN, Sofa so good, spricht über ein typisches Einrichtungsdilemma pro Folge, das die Hörer aus dem wahren Leben kennen.How to Hauskauf von LIVING AT HOME bietet den Survival-Guide für den Immobilienkauf in der Großstadt mit Host Christiane Tillmann.Bestseller-Autorin und Diplom-Psychologin Stefanie Stahl gibt in So bin ich eben, ihrem Psychologie-Podcast für alle "Normalgestörten", Einblicke in die Themen Beziehung, Bindungsangst und Selbstliebe - fundiertes Wissen und persönlicher Rat von der Expertin, seit 6. November 2019.Ich zähle jetzt bis drei heißt der Podcast von Schauspielerin und Mama-Bloggerin Nina Bott rund um das Thema Erziehung. Ungeschönt spricht sie darin über die ungewöhnlichen, lebensnahen und stressigen Seiten des Mutterlebens - ab Dezember 2019.Audio Alliance ist eine Produktionsfirma für Audio-Inhalte. Seit Mai 2019 entwickelt und produziert sie neue Podcasts und Audio-on-Demand-Angebote der sechs Bertelsmann Content Alliance-Partner Mediengruppe RTL Deutschland, RTL Radio Deutschland, UFA, Verlagsgruppe Random House, Gruner + Jahr und BMG. Die Podcasts werden auf der gemeinsamen Plattform AUDIO NOW, die im März dieses Jahres als neue zentrale Audio-Plattform für Deutschland gestartet ist, zum Streamen und zum Download zur Verfügung gestellt. AUDIO NOW bündelt Podcasts und kuratierte Audio-Inhalte von deutschen und internationalen Anbietern.Bertelsmann Content Alliance: Die Mediengruppe RTL Deutschland, RTL Radio Deutschland, die UFA, die Verlagsgruppe Random House, Gruner + Jahr sowie das Musikunternehmen BMG begeistern mit ihren kreativen Inhalten täglich viele Millionen Menschen in Deutschland. Gemeinsam bilden sie die Bertelsmann Content Alliance. Mit diesem Verbund schafft Bertelsmann neue Formate und einzigartige Vermarktungsmöglichkeiten in Deutschland. So wird die Bertelsmann Content Alliance zum innovativen und leistungsstarken Partner für alle Kreativen. Bertelsmann investiert jährlich weltweit rund 6 Mrd. Euro in kreative Inhalte.Pressekontakt:Nina GerhardtLeiterin KommunikationRTL Radio Deutschland GmbH030 884 84 115nina.gerhardt@rtlradio.deOriginal-Content von: RTL Radio Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22503/4432882