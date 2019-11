Für den insolventen Autozulieferer HTI bzw. dessen operative Tochter Gruber&Kaja gibt es "immer wieder Angebote", erklärte Gruber&Kaja-Masseverwalter Gerhard Rothner am Donnerstag auf APA-Anfrage. Die Frist ende in zwei Wochen, dann werde über den Zuschlag entschieden.Eine Präferenz in den Angeboten für eine große Lösung - also einen Verkauf von HTI samt Gruber&Kaja - oder nur für die Tochter lasse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...