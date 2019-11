Gestoppte bzw. gedrehte Serien: WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG -0,21% auf 4,75, davor 8 Tage im Plus (9,68% Zuwachs von 4,34 auf 4,76), Singulus -1,88% auf 5,21, davor 6 Tage im Plus (34,09% Zuwachs von 3,96 auf 5,31), Fuchs Petrolub -0,92% auf 40,76, davor 5 Tage im Plus (20,57% Zuwachs von 34,12 auf 41,14), Geely -1,73% auf 1,734, davor 4 Tage im Plus (5,18% Zuwachs von 1,68 auf 1,77), NET New Energy Technologies -11,11% auf 4, davor 4 Tage im Plus (50% Zuwachs von 3 auf 4,5), GFT Technologies -4,2% auf 8,44, davor 4 Tage im Plus (14,12% Zuwachs von 7,72 auf 8,81), Ford Motor Co. -1,11% auf 8,92, davor 4 Tage im Plus (5,62% Zuwachs von 8,54 auf 9,02), Tele Columbus -2,01% auf 2,432, davor 4 Tage im Plus (20,84% Zuwachs von 2,05 auf 2,48), freenet -0,44% auf 20,31, davor 4 Tage ...

