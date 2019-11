Unterföhring (ots) - 7. November 2019. Wo gehen Blutsauger zur Schule? Nach den Fantasy-Erfolgen "Vampire Diaries" und "The Originals" widmet sich Produzentin Julie Plec dem nächsten Spin-Off: "Legacies" zeigt den Alltag an der "Salvatore Boarding School für Übernatürliche". In diesem sehr speziellen Internat müssen sich junge Hexen, Vampire und Werwölfe den ganz normalen Problemen des Erwachsenwerdens stellen - wenn sie nicht gerade die Welt vor dem sicheren Untergang retten! Zur großen Freude der Fans kehrt Matthew Davis als Schuldirektor Alaric Saltzman nach Mystic Falls zurück, ebenso wie Danielle Rose Russell als magisch hochbegabte Schülerin Hope Mikaelson, Tochter von "Originals"-Vampir-Gründervater Klaus (Joseph Morgan) ... sixx zeigt 16 Folgen der ersten Staffel von "Legacies" ab Donnerstag, 14. November 2019, um 20:15 Uhr als Deutschland-Premiere.Inhalt: Der introvertierte Landon (Aria Shahghasemi) wuchs gemeinsammit seinem ebenfalls verwaisten Pflegebruder Rafael (Peyton AlexSmith) bereits bei etlichen Familien auf. Doch sein unstetes Lebenändert sich von heute auf morgen, als sich Rafael plötzlich in einenblutrünstigen Werwolf verwandelt. Glücklicherweise erscheint indiesem Moment professionelle Hilfe: Alaric Saltzman (Matthew Davis)nimmt die beiden Jungs mit nach Mystic Falls. Dort leitet er die"Salvatore Boarding School für Übernatürliche", in der Rafael einneues Zuhause unter seinesgleichen finden soll. Dummerweise gilt derDeal nicht für Landon! Doch Alarics Versuch, das Gedächtnis desJungen zu löschen, scheitert an dessen rätselhafter Widerstandskraft.Und so bleibt Landon vorläufig im Internat. Hier trifft er auf seineheimliche Flamme aus der früheren Nachbarschaft: AlaricsMusterschülerin Hope (Danielle Rose Russell) ist eine äußerst begabteHexe, aber leider auch extrem bindungsscheu. Das unbeschwerteSchulleben gerät aus den Fugen, als ein mysteriöses Monster auftauchtund die Schüler angreift ... "Legacies" (OT: "Legacies") 16 Folgen der ersten Staffel Ab Donnerstag, 14. November 2019, um 20:15 Uhr Als Deutschland-Premiere USA 2018 Genre: FantasyPressekontakt: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Ein Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE Peter Esch Kommunikation/PR Senior Redakteur / Stellv. Vice President Unit Fiction Medienallee 7 · D-85774 Unterföhring Tel. +49 (89) 9507-1177 Peter.Esch@ProSiebenSat1.com www.ProSiebenSat1.comBildredaktion:Jessica FrekoTel. +49 [89] 9507-1196Jessica.Freko@ProSiebenSat1.com Alle Ansprechpartner zu unseren Programmen finden Sie unter www.p7s1-pr.de.Original-Content von: sixx, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/79557/4432932