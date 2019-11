Interview: Geschäftsführer Franz-Josef Feilmeier war schon immer ein Verfechter davon, dass Batteriespeicher viele verschiedene Aufgaben im Stromnetz übernehmen sollten. Er erklärt im Interview, warum das der Nachhaltigkeit dient und er Partner unserer Nachhaltigkeitskampagne wird.pv magazine: Sie haben sich entschlossen, bei unserer UP-Kampagne Partner zu werden, die die Nachhaltigkeit in der Solar- und Speicherbranche nach vorne bringen soll. Was sollte die Branche in punkto Nachhaltigkeit tun? Feilmeier: Für mich ist Nachhaltigkeit wichtiger und wertvoller als reiner Klimaschutz. Oft erleben ...

