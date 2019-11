Zeichnungsstart! Bei der Semper idem Underberg AG beginnt heute (07. November 2019) die öffentliche Zeichnungsfrist für die neue sechsjährige Anleihe 2019/25 (ISIN: DE000A2YPAJ3) mit einem Volumen von bis zu 60 Mio. Euro und einem Kupon zwischen 4,00 % und 4,25 % p.a.

Der Emissionserlös der Underberg-Anleihe 2019/25 dient zur vorzeitigen Ablösung der beiden Anleihen 2015/20 und 2014/21, zur Optimierung der Fälligkeitsstruktur sowie für die weitere Finanzierung der Unternehmenstätigkeit.

Mindestzeichnungssumme von 1.000 Euro

Das Anleihen-Angebot richtet sich an institutionelle europäische Investoren und Privatanleger in Deutschland und Luxemburg. Die Zeichnung ist ab einem Nennbetrag von 1.000 Euro bis 12. November 2019, 14:00 Uhr (MEZ) über Banken und Online-Broker an der Börse Frankfurt ...

