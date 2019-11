Wertpapierprospekt gebilligt und Angebotszeitraum festgelegt - die neue 5,50%-Anleihe der Jung, DMS & Cie. Pool GmbH kann zwischen dem 11.11. und 27.11.2019 gezeichnet werden. Gleichzeitig findet auch eine Privatplatzierung bei qualifizierten Anlegern und ein Umtauschangebot bis zum 22.11.2019 statt.

ANLEIHE CHECK: Die besicherte JDC-Unternehmensanleihe 2019/24 (ISIN DE000A2YN1M1) hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Das Emissionsvolumen beträgt bis zu 25 Mio. Euro und die Verzinsung beläuft sich auf 5,5% pro Jahr. Die Einbeziehung der Anleihe in den Handel im Open Market (Freiverkehr) der Börse Frankfurt erfolgt am Ausgabetag, d. h. voraussichtlich am 02. Dezember 2019.

Umtauschangebot ...

