Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Shell B von 2500 auf 2480 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die weltweit wichtigsten Ölkonzerne hätten ein weiteres schwieriges Quartal hinter sich, schrieb Analyst Gordon Gray in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Die Erwartungen an den Mittelzufluss (Cashflow) seien in den meisten Fällen verfehlt worden. Er reduzierte seine Sektorprognosen für den Cashflow je Aktie der Jahre 2020 und 2021./edh/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2019 / 13:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: GB00B03MM408