FRANKFURT (Dow Jones)--Die Munich Re will anders als Wettbewerber Hannover Rück die Belastungen aus der Insolvenz des Reiseveranstalters Thomas Cook nicht beziffern. "Das ist als Einzelschaden nichts worüber gesondert gesprochen werden müsste", sagte Munich-Re-Finanzvorstand Christoph Jurecka während einer Telefonkonferenz am Donnerstag. Hannover Rück hatte am Mittwoch erklärt, die Pleite von Thomas Cook koste den Konzern 112 Millionen Euro.

"Für uns ist das business as usual", sagte Jurecka. Auch die Belastungen im Zusammenhang mit dem Flugverbot für Boeing 737 MAX wollte der Manager nicht beziffern. Er verwies darauf, dass der Vorgang noch nicht abgeschlossen sei und man deshalb keine "Wasserstandsmeldungen" abgeben werde. Branchenkenner gehen davon aus, dass die Abstürze der beiden Boeing-737-MAX-Maschinen und das anschließende Flugverbot für den Typ ein erheblicher Schadenfall werden wird.

Zum laufenden Viertquartal sagte Jurecka, dass dieser Zeitraum "großschadenträchtig" sein werde und verwies auf den verheerenden Taifun "Hagibis" in Japan und die Waldbrände in den Vereinigten Staaten. Die Belastungen aus Hagibis will der Konzern erst mit Veröffentlichung der Viertquartalsergebnisse nennen. "Im Moment ist es dafür noch zu früh", sagte er. Munich Re hatte im dritten Quartal eine Großschadenbelastung berichtet, die einem Anteil von 18,4 (Vorjahr: 12,5) Prozent der verdienten Nettobeiträge des Quartals entsprach.

November 07, 2019

