München (ots) - Finanzierung.com, eine führende Finanzierungsplattform für den Mittelstand, verstärkt das Team durch Thomas Pemsel, langjähriger Director und Leiter des Segments Firmenkunden der Deutschen Bank in München und Südbayern. Pemsel verfügt über 30 Jahre Berufserfahrung im Bereich Corporate Finance und Corporate Banking. Vor seinen Führungspositionen bei der Deutschen Bank in Nord- und Südbayern war er für die Commerzbank in Niedersachsen tätig und begann seine Karriere als Mitarbeiter der Allianz im Bereich Anlagenmanagement.Pemsel erklärt: "Ich freue mich darauf, unseren Kunden zukünftig viele Finanzierungsformen neben dem klassischen Bankkredit anbieten zu können. Der Einsatz von modernen Finanzierungslösungen über FinTechs, Debt Fonds und Anbieter asset-basierter Finanzierungen in Kombination mit der klassischen Bankenwelt eröffnet unseren Kunden neue, flexible Wege der Unternehmensfinanzierung."Finanzierung.com auf WachstumskursJoachim Haedke, Geschäftsführer von Finanzierung.com, erläutert: "Finanzierung.com befindet sich auf einem starken Wachstumskurs. Unser Team hat sich in 2019 beinahe verdoppelt und umfasst mittlerweile 20 Mitarbeiter. Herr Pemsel wird bei Finanzierung.com als neuer Leiter der Firmenkunden insbesondere komplexe Finanzierungen wie Wachstums- und Akquisitionsfinanzierungen sowie Handelsfinanzierungen betreuen."Über Finanzierung.comDie Finanzierungsplattform Finanzierung.com gehört zu Deutschlands wichtigsten Finanzierungsvermittlern für den Mittelstand. Durch eine Kombination aus digitaler Antragsstrecke und individueller Beratung kann Finanzierung.com Kunden maßgeschneiderte Finanzierungsangebote innerhalb weniger Tage vorstellen.Das in München ansässige Unternehmen vermittelt sowohl klassische Finanzierungen, wie Darlehen oder Kontokorrentkredite als auch moderne Unternehmensfinanzierungen, wie Factoring, Wareneinkaufsfinanzierungen oder Sale-and-lease-back im gesamten DACH-Raum. Darüber hinaus werden Investoren für Mezzanine- und Eigenkapital-Finanzierungen vermittelt.Pressekontakt:Finanzierung.com GmbHwww.finanzierung.comNiklas Zolper089 / 230 274 34niklas.zolper@finanzierung.comOriginal-Content von: Finanzierung.com GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130785/4432960