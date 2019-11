Der Dax hat in den letzten Handelstagen und -wochen eine beeindruckende Rally initiieren und sich damit auch ein Stück weit von den US-Indizes emanzipieren können. Nach einigem Hin und Her war am Ende auch die psychologisch wichtige Marke von 13.000 Punkten kein Problem mehr. Mittlerweile scheint sich der Index darüber etabliert zu haben. Nach der Zwischenrally stellt sich natürlich die Frage, welche Perspektiven bieten sich dem Index noch in den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...