Wenn die productronica 2019 kommenden Dienstag in München dem Fachpublikum wieder ihre Tore öffnet, werden wieder Maßstäbe gesetzt und die Messlatte an Innovationen höher gehängt.

Am Puls der Branche zu sein, ist heute mehr denn je elementar. Nur so lässt sich ein wertvoller Wissensvorsprung vor der Konkurrenz schaffen. Die Weltleitmesse für Entwicklung und Fertigung von Elektronik bietet da eine gute Plattform, setzt sie doch Trends in der Aufbau- und Verbidungstechnik, während sie Innovationen im Bereich der Elektronikfertigung nachhaltig mitgestaltet.

Kein Zweifel: Die Weltleitmesse ist ein Innovationstreiber: Entsprechend umfangreich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...