BERLIN (dpa-AFX) - Der Online-Handel lässt Deutschlands Paketberge weiter wachsen: Die Logistikunternehmen rechnen im diesjährigen Weihnachtsgeschäft mit so vielen Zustellungen wie noch nie zuvor. An private Endkunden würden hierzulande schätzungsweise 355 Millionen Sendungen zugestellt und damit etwa sieben Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, heißt es in einer Prognose, die der Bundesverband Paket und Expresslogistik (BIEK) am Donnerstag in Berlin veröffentlichte. Um die Paketmengen meistern zu können, müssen die Firmen in dieser Zeit rund 25 000 zusätzliche Zusteller einsetzen. Das Weihnachtsgeschäft startete für die Paketbranche bereits Anfang November./wdw/DP/jha

