FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 07.11.2019 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS BP PRICE TARGET TO 650 (700) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS SHELL B PRICE TARGET TO 2850 (3000) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS SHELL PRICE TARGET TO 2850 (3000) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS SSE PLC TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 1350 (1280) PENCE - CS CUTS INTU PROPERTIES PRICE TARGET TO 31 (40) PENCE - 'UNDERPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS INTU PROPERTIES TO 'SELL' ('HOLD') - TARGET 30 (70) PENCE - FTSE INDICATED +0.02% TO 7398 (CLOSE: 7396.65) POINTS BY IG - GOLDMAN CUTS ANGLO AMERICAN TO 'NEUTRAL' ('CONV. BUY LIST'); TARGET 2200(2300)P - GOLDMAN CUTS BHP GROUP PRICE TARGET TO 1800 (1900) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS TED BAKER PRICE TARGET TO 450 (600) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES AB FOODS TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 2750 (2500) PENCE - GOLDMAN RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 245 (210) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 4900 (4800) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS SHELL B PRICE TARGET TO 2480 (2500) PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS SHELL PRICE TARGET TO 2480 (2500) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS HISCOX PRICE TARGET TO 1229 (1605) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS MCCARTHY & STONE PRICE TARGET TO 166 (175) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS HISCOX TO 'NEUTRAL' ('OVERWEIGHT') - TARGET 1290 (1750) PENCE - JPMORGAN CUTS INTU PROPERTIES PRICE TARGET TO 29 (45) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - LIBERUM CUTS INTU PROPERTIES PRICE TARGET TO 28 (30) PENCE - 'SELL' - PANMURE CUTS RSA INSURANCE TO 'SELL' ('HOLD') - UBS CUTS IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 1790 (1900) PENCE - 'NEUTRAL'



